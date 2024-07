Joaquín Sabina despide con su retiro a toda una generación de cantautores

El adiós de Joaquín Sabina no maquilla el hasta luego, y hoy, tras casi 50 años de carrera, el intérprete de temas como Nos sobran los motivos y 19 días y 500 noches, anunció su retiro de los escenarios.

Sus letras poéticas y capacidad para cantar desde el corazón fueron la principal virtud, que lo llevó a forjar una carrera que lo llevó por todo el mundo, y a ganar premios como el Grammy Latino a la excelencia musical y dos Premios Goya por su trabajo musical en el cine.

“Se acaba con él una era de cantautores que le daban mucha importancia a lo que se decía. Su música es muy rica, tiene muchos ritmos, hay flamenco, trova, balada, rock, pero fundamentalmente con lo que nos quedamos son las letras”, explica el periodista musical y editor de la revista Playboy, Arturo J. Flores.

Con más de quince álbumes de estudio, entre los que destacan Física y Química (1992), Inventario (1977), Ruleta Rusa (1984), Alivio de Luto (2006) y Lo niego todo de 2017 (estos dos últimos nominados al Latin Grammy), ha destacado por hablar sobre el amor y la vida, una característica que ya no es tan común en la música que está de moda.

“Lo que se encuentra en esas letras es que son poesía convertida en canción”, agregó Arturo. En los últimos cinco años la industria despidió a otras figuras como Joan Manuel Serrat -retirado en 2022- y Luis Eduardo Aute -fallecido en 2020- que aunque iniciaron su camino musical antes que Sabina, formaron parte de un conglomerado de cantautores e intérpretes que marcaron a varias generaciones, del que forman parte también Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, León Gieco.

El retiro de Sabina llegó después de una serie de problemas de salud, que abarcaron desde un leve infarto cerebral, hasta una serie de caídas, ataques de pánico y un percance en el escenario durante su gira con Joan Manuel Serrat en 2020.

Sin embargo, el público lo ha mantenido vigente a través de su música en las plataformas de streaming. En Spotify cuenta con tres millones de escuchas mensuales, mientras que en YouTube suma un millón 270 mil suscriptores.

“Las canciones seguirán ahí, son como unos viejos sabios cuyo consejo y cuya voz seguirá presente”, detalla el crítico musical Enrique Blanc. “De lo que podemos estar seguros es que sus canciones van a seguir trascendiendo generaciones, se seguirán haciendo discos tributo, habrá quien las retome para darles una nueva lectura”, agrega.

El músico mexicano Siddhartha también resaltó la capacidad de Joaquín Sabina para comunicar y capturar emociones a través de su música, y destacó que ese es un don que no todos los compositores poseen.

“Es un gran letrista, algunas cosas de su obra que me gustan”, opinó el ex integrante de Zoé. “Su pluma es muy especial, única y creativa, con una manera de expresión que no a todos se les da”.

El intérprete de 00:00 añadió que uno de los mejores trabajos de Sabina es su álbum Enemigos íntimos, cuyas canciones escribió con Fito Páez. “Ese disco combinó mucha de la lírica de los dos, y ambos son muy buenos escribiendo, pero la parte musical de Fito Páez lo balanceó”, agregó Siddharta.

La gira de ese álbum se frustró por una pelea entre ambos compositores que duró años. Aunque después vino la reconciliación y han compartido el escenario, dejaron a los fans con ganas de escuchar un concierto de los dos.

DICE HOLA Y ADIÓS A SU PÚBLICO

La despedida de Sabina viene acompañada de una gira titulada Hola y adiós, para 2025, que durante 11 semanas lo llevará a recorrer México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, España y otros países de Europa.

Arturo Flores señaló que “será muy emotiva, es un hecho que su música marcó a muchas personas de diferentes maneras. Muchas personas que tenemos abajo de 50 y arriba de 30 tenemos una canción de él que nos marcó”, dijo, y externó su deseo de que ofrezca un concierto de larga duración.

Mientras Enrique Blanc opina que “esté Sabina en activo o no, seguiremos escuchando Hotel dulce hotel, El hombre del traje gris, Yo, mi, me contigo, Mentiras piadosas, que son discos que se quisieron encasillar en el rock latino, incluso salieron algunos con la etiqueta Rock en tu idioma, pero que trascienden ese estilo y son discos de la canción latinoamericana de la línea del tiempo que nos ha tocado vivir”.