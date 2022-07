Juan Solo halla en el teatro la pieza que faltaba a su carrera

Juan Solo encontró en el teatro la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas de su carrera. En 2014 se subió a la tarima por primera vez para dar vida al personaje principal de Mario en la obra Hoy no me puedo levantar, alternando con Alan Estrada, luego para 2018 se integró a Mentiras, El Musical donde interpretó a Emmanuel.

Gracias a estas dos experiencias, el cantante descubrió un nuevo lenguaje para dirigirse al público, el cual puede estremecer y conquistar; fue así como las técnicas y habilidades adquiridas las implementó para su propio concepto musical, labor que lo ha dejado satisfecho.

"Algo que me gusta mucho para mi vida en general, no sólo para mi trabajo personal es ser aprendiz, en cuanto al teatro es muy lindo porque el aprender de los demás tiene qué ver con verlos a los ojos, recibir los estímulos que te dan, descifrar quién es el personaje que estás interpretando y entender que yo, Juan, le presto mi existencia a lo que está escrito en el papel y que no es un personaje interpretando a otro personaje.

"Todo eso lo he podido traer a mi proyecto, sobre todo en la parte de la interpretación, pienso que al hacer teatro, mis canciones han ganado en cuanto a profundidad de interpretación y eso ha sido tan lindo, pero tanto me gusta y respeto el teatro que dejé de hacerlo porque exige todo mi tiempo y entrega, por eso decidí poner todo eso mejor a mi proyecto musical, no estoy negado a regresar al teatro siempre y cuando mi proyecto esté caminando en los lugares donde yo lo quiero ver", afirmó en entrevista.

Los nuevos cambios se verán reflejados en su concierto del próximo 2 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, en donde el artista de 38 años recorrerá su trayectoria de más de una década y mostrará, por primera vez en vivo, su última producción discográfica titulada M.A.S.O.Q.U.I.S.T.A.

"El espectáculo será una puesta mucho más teatral, me gusta mucho el teatro, lo disfruto y siento que cuando no hay pantallas ni ningún distractor, tu enfoque está completamente en el artista, así que tengo muchas ganas de probarme ahí y es como vamos a explorar a nivel visual", sostuvo.

Adelantó que estrenará nuevos temas que integrarán su sexto material, aún sin título y cuarto de larga duración, luego de @SoyJuanSolo (2012), Ni Solo ni mal acompañado (2014), Cuatro (2016) y Capítulo 1 (2017).

"Estoy viviendo uno de los momentos más lindos de mi vida, a nivel profesional con muchos proyectos en puerta y, a nivel personal, también estoy súper completo", dijo Juan Solo.

Esa felicidad, en parte es gracias a su primogénita Emma, quien nació en 2019. "Estoy redescubriendo el mundo a través de los ojos de mi hija, igual con mi esposa, me siento muy apoyado por ella", finalizó.