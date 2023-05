Kany García anuncia gira con su nuevo disco

Kany García anuncia una gira por México y Estados Unidos, con el estreno de Fuera de servicio, un tema que reivindica la vulnerabilidad. La cantautora asegura que las letras actuales "se permiten hablar del lado débil y a la vez de la fortaleza femenina, algo que desde 2007 está presente en mis canciones, pero ahora es más visible, lo cual es muy importante, porque si cambia el discurso, cambia la actitud".

En conferencia vía Zoom, la cantautora puertorriqueña compartió que recientemente, mientras componía con un colega, pudo ver cómo efectivamente, hay una nueva forma de percibir la sensibilidad femenina. “Me encanta lo que está pasando, la forma en que se expresan las mujeres, el otro día estaba componiendo con un amigo y yo tenía un coro súper triste, y él dice ‘no, eso no, tienes que modificar el discurso, hoy en día las mujeres no se muestran tristes, mandan a la mierda al hombre’. Y es ese efecto del discurso femenino y las canciones que están saliendo, que yo ya lo hice con Mi amigo en el baño, Hoy ya me voy, Para volver a amar, que son canciones de soltar relaciones porque no quieres estar ahí, siempre ha sido parte de mi discurso”.

Es por eso que considera que combinar un estado de vulnerabilidad con la fortaleza y la valentía en su nuevo tema, Fuera de servicio “es muy actual, creo que es una inyección para las nuevas generaciones, que quieren soltar el ser victimizadas y verse frágiles, cuando simplemente hay momentos en los que estamos tristes, lo que no es signo de debilidad, yo sí creo que el discurso, cuando cambia, ayuda a que la mente también cambie”.

Por primera vez, Kany García incursiona en el regional mexicano con este tema grabado en el estudio de Carin León, con quien espera en un futuro grabar un dueto, como ya hizo con Christian Nodal (La siguiente), pues su relación con México, dijo, data desde el inicio de su carrera.

“Ha sido una música que siempre me cautivó, no crecí con ella, pero por la cantidad de años de estarla escuchando y de convivir con innumerables colegas que lo defienden increíblemente, para mí ha sido empezar a encontrar puentes de cómo dentro de lo que hago como compositora, con mi voz y demás, puedo encontrar esos sonidos sin invadir lo que es la historia del regional y al contrario, dejarme afectar por él”.

Fuera de servicio formará parte de un álbum que aún no decide si será completamente dedicado a México; no descarta incluso, que sea un proyecto de dos discos, uno de ellos sólo con sonido de nuestro país. “Este año no pensaba añadir tantas fechas venía un montón de conciertos, pero se ha vuelto así y lo agradezco”, explicó quien iniciará el 22 de octubre el itinerario de México y Estados Unidos de un extenso tour que ya la llevó a Chile y Argentina.

“El año pasado tenía muchas ganas de hacer música nueva, pero no pude porque no paré, ahora voy a sacar tres canciones nuevas por lo menos. El insumo de mis letras ha sido ver las reacciones de la gente en los conciertos, se emocionan especialmente con las canciones de despecho y ésta en particular, tenía sabor a México, que canta como nadie al despecho y la tristeza. Fuera de servicio habla de permitirme, cuando no estoy bien, poner el celular en modo avión y no estar para nadie, permitirme estar agotada, extrañar a mi familia, sentirme triste, es cierto que como artista te debes al público, pero también te debes a ti misma y es importante escucharte”.