“Kilos mortales” estrena una versión con pacientes mexicanos

"Kilos mortales", el programa de televisión que aborda la recuperación de personas que padecen obesidad crónica, llega a México con una producción, que si bien cumple como entretenimiento, también es un llamado a la consciencia sobre esta enfermedad, así como a sus causas y consecuencias.

Celebridades Paco de Miguel se alista para incursionar en la actuación tras MasterChef Celebrity

“Va a generar mucha conciencia, porque el paciente obeso no nada más es un paciente ‘redondito’, es un paciente potencial para desarrollar muchas enfermedades. Obviamente la sobrevida va a disminuir mucho y la calidad de vida se empeora”, afirmó el doctor Buenaventura Leal, quien es Director General del Centro de Obesidad y Diabetes en el Hospital San José TecSalud de Monterrey y aparece en la versión local del reality.

“El 70 % de los mexicanos presenta sobrepeso y el 35 % presenta obesidad. Es algo mucho muy importante que tenemos que atacar, pero por parte de toda la sociedad, del gobierno, de todos los mexicanos, esta es la peor pandemia que existe”, añadió el médico.

En su primera temporada, "Kilos mortales: México" tendrá seis episodios con casos de mujeres y hombres mexicanos, sobreponiéndose a obstáculos físicos, emocionales y psicológicos, en su búsqueda resiliente por superar la obesidad, a la que han llegado por diversas causas, como factores ambientales, sociales o incluso genéticos, señala el especialista.

“Está demostrado que las personas con niveles bajos culturales y económicos tienen mayor posibilidad de desarrollar obesidad”, menciona.

Los protagonistas de "Kilos mortales: México" llegaron a la producción para ser ayudados después de cumplir con ciertos requisitos. “Debían tener súper obesidad o con índices de masa corporal arriba del 90 %, o sea, gente arriba de 300 kilogramos.

“Si presentaban enfermedades concomitantes, como diabetes, alta presión o enfermedades como artritis, lupus, alguna de esas, eran más candidatos para poderlos ayudar”, añadió el médico, enfatizando en el más importante: la convicción. “Deben tener una clara voluntad de cambio, porque lo que enfrentan es muy difícil”.

El concepto original del programa debutó hace 12 años en Estados Unidos; ahora emprende una nueva aventura en un país que por estadísticas parece ser idóneo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La idea es traer este programa que es tan inspirador, que refleja tanto la realidad de la sociedad, para que la audiencia pueda también ver, entender y aprender de la situación al respecto en México, que lamentablemente no es muy distinta a la de Estados Unidos”, comentó Cecilia Abrahams, Directora de Contenido No Guiado en Warner Bros. Discovery, Latam y US Hispanic.

Los primeros dos episodios de "Kilos mortales: México" ya están disponibles en la plataforma de streaming Max, así como por la señal de Discovery Home & Health. Los próximos capítulos están por lanzarse en ambos medios.