Kiss se “desnuda” con su fans en documental Kisstory

De cara a su gira de despedida titulada End of the road, la cual inició este 18 de agosto y continuará hasta julio de 2022, el grupo Kiss quiso recordar su trayectoria, y por primera vez contar a sus fans todos los pasajes de su carrera, en Kisstory, un documental de dos partes que se transmite este fin de semana a las 22:00 horas por A&E.

"Somos muy afortunados porque todos nosotros estamos sanos y fuertes. Queremos regresar a hacer una gira y hacer otras cien ciudades alrededor del mundo, pero lo importante es ser honestos con tus fans y decir la verdad, sólo la verdad y nada más", comentó recientemente Gene Simmons, en la presentación virtual del documental.

El artista destacó que dado el buen recibimiento que sus fans les han dado a lo largo de sus casi 50 años de carrera, se sienten en deuda con ellos, y por eso decidieron ofrecerles este proyecto antes de despedirse definitivamente de los escenarios.

Consciente de que parte de esta historia se relaciona con el abuso de alcohol y drogas por parte del ex baterista, Peter Criss, Simmons pidió al público reconocer que transitar por ese camino no les va a llevar a nada bueno. Asimismo, reiteró su orgullo de haberse mantenido libre de adicciones gracias a las enseñanzas de su madre, pero reconoció que su personalidad representó para él un obstáculo mayor que cualquier droga.

“Es verdad, nunca he usado drogas ni he fumado cigarros, pero tengo un gran ego y lo sé. Trato de controlar eso, porque fui un hijo único y no tuve hermanos ni hermanas, lo único que podía hacer era verme al espejo y verme a mí. Cuando haces eso, sólo te tienes a ti para verte, y es fácil olvidar que necesitas un equipo. Siempre necesitas un equipo, no se trata sólo de ti, si no fuera por ellos no estaría aquí", dijo.

Antes de despedirse, el músico destacó que su gira del adiós va a ser cien por ciento libre de virus, pues todo tanto ellos como todo el equipo de producción cumplirá estrictamente con las medidas sanitarias, además de que ya cuentan con sus vacunas. Por ello, hizo un llamado a la conciencia, e invitó a todo el mundo a inocularse si tienen la oportunidad.

“Por favor, aplíquense las dos dosis. Tienen que hacer esto, no sólo por ustedes, sino por otras personas que pueden morir. Porque algunos políticos les dijeron que es falso, ellos son idiotas, escuchen a los científicos y a los doctores, por favor. El mundo todavía no es seguro, pero es más seguro (por la vacunación) de lo que fue la pandemia el año pasado", finalizó.