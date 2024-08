La Academia lanza fuerte mensaje, ¿con dedicatoria a LCDFM?

Previo a comenzar el sexto concierto de La Academia, el productor Andrés Tovar se reunió con todo el equipo que hacen posible el programa, desde staff, técnicos, talento y concursantes para dar un fuerte y claro mensaje.

“La Academia en TV Azteca, aquí sí construimos carreras y hacemos artistas, aquí está la generación de La Academia, el equipo de producción, staff, talento, cada noche juntos para darnos un abrazo para que la energía de todos sea para dar un gran show”, dijo el productor sobre el escenario previo a solicitar que se dieran un abrazo entre todos.

¿Rating?

En la semana, Jaime Camil respondió a la cuenta de X, antes Twitter, de PRODU, empresa que comparte los ratings diarios de los programas mexicanos, basados en las cifras de Nielsen Ibope México, el conductor argumentó que no comparten las cifras correctas.

“Ustedes saben muy bien que las empresas que presentan estos números (que son falsos y manipulados) ya no colaborarán con NINGUNA Televisora en México por lo mismo, mejor publiquen la verdad”, escribió.

Pero al menos en tendencias, La Academia como hashtag no se cuela en el top 25.

En la primera media hora del programa, la participante Caro fue tendencia ocupando el quinto lugar, por encima de LCDLFM (ya que luego el programa de Televisa superó por mucho en tendencias), por la interpretación que realizó del tema de Shakira, “Music sessions #53”, sin embargo, muchos señalaron la evidente falta de aire que se le escuchó durante su interpretación, así como las desafinaciones, mismas que, aunque sí señalaron los críticos, aún así la felicitaron.

Iniciado el programa de Televisa, éste comenzó a acaparar los TT, obteniendo más de 200 mil post en dicha red social, incluso hablándose de sus integrantes: Gala, Ricardo, Sabine, Agustín, Brenda (Bezares), #TeamMar y Gomita.

Mientras que los datos de PRODU mencionan que La Academia manejó en el quinto domingo un total de 1.2 millones de espectadores (un ligero aumento respecto a los domingos anteriores) frente a los 3.9 de La Casa de los Famosos México.

“Concierto Histórico”

En la sexta presentación de los concursantes de La Academia, la mayoría fue felicitado y ovacionado por el jurado conformado por Lola Cortés, Arturo López Gavito, Chiquis Rivera y Espinoza Paz.

En general, los trece alumnos dieron un buen show, recibieron críticas positivas, todos crecieron de manera exponencial. De los mejores de la noche fueron Mario con la canción “Ya lo pasado, pasado”, Yessy Portillo con “Abrázame muy fuerte” y Julio Ávila con “Eso y más”.

Gloria Estefan y Ana Bárbara mandaron videos de apoyo a los jóvenes concursantes, mientras que José Manuel Figueroa asistió en la semana a las instalaciones de la Casa de La Academia para platicar con los participantes y, además, firmó la guitarra de Julio.

En problemas de salud, Brisa de 25 años se sometió a una cirugía de muela, mientras que Eduardo, de 28 años tuvo problemas de garganta, pero esto no fue impedimento para sus presentaciones; ambos recibieron buenas críticas con canciones como “Qué poca” y “Hasta que me olvides”, respectivamente.

¿Quién fue el expulsado de la noche?

A pesar de haber protagonizado un momento muy sentimental el domingo pasado, en donde le propuso matrimonio a su pareja, quien viajó a la capital para apoyarlo, el público decidió que Eduardo fuera el eliminado de este domingo. En la semana tuvo problemas vocales y, aunque tuvo buenas críticas de parte de los jueces, el originario de Ensenada, Baja California no recibió los votos suficientes.

Eduardo Meza se convierte en el alumno expulsado esta noche… 🧡🎤 Su sueño en #LaAcademia termina, pero esperamos que nunca deje de cantar y luchar por alcanzar sus metas. 🎵 pic.twitter.com/hTsdStkMoW — La Academia (@LaAcademiaTV) August 26, 2024

Promoción de Auditorios

Era obvio que no podían desaprovechar la proyección que la televisión abierta les da, es por ello que tanto Espinoza Paz como Chiquis Rivera promocionaron sus próximos shows en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. El 26 de septiembre se presentará Espinoza, en donde invitó a la sonorense Caro Heredia, de 26 años a cantar con él si es que los profesores se lo permiten, mientras que la hija de Jenni Rivera llegará el 3 de noviembre al Coloso de Reforma, ella no invitó a nadie en específico, sino que a todos los participantes les extendió la invitación.

Buscando foco (Otra vez)

El director de La Academia Héctor Martínez vuelve a querer ser el centro de atención y, aunque intentó pelear con el juez Arturo López Gavito, no se lo permitieron. El juez de hierro criticó la nueva versión de “La gata bajo la lluvia”, que interpreta Rocío Dúrcal y en esta ocasión fue cantada por Mar Lara, de 18 años.

Gavito indicó que hay algunas canciones que no se cambian, por lo que sólo afectó la interpretación de la académica.

A través de redes sociales, el apellido del crítico “Gavito” ocupó la décima posición (en la media hora del programa iniciado) en tendencias gracias a que el público respaldó la decisión del juez de no tener que cambiar las canciones.

“Hay canciones que no se tocan, no se le da un maltrato a la canción y se dice: ‘hicimos una nueva versión’, no se hace nuevas versiones con esas canciones”, expresó Gavito.

“¿Por qué no?”?, preguntó Martínez.

“Porque no se hacen, Héctor”, responde el juez.

“Con todo respeto, las grandes canciones trascienden las generaciones, una generación nueva si le gusta la versión es muy válida”, dijo Martínez.

“¿Me vas a dejar hablar y dar mi crítica, por favor?”, cuestionó Gavito.

Un segmento después, Arturo intentó “arreglar” las cosas y hasta felicitó al director y a los profesores por el “gran concierto” que vivieron este domingo, luego de la interpretación de Christian Salguero, de Guatemala, con el tema “Sueña”.

Y Martínez contestó momentos más tarde:

“Arturo sabes que te quiero y respeto, pero esta noche, con todo el cariño, hay dos críticas fuera de contexto ella (Jesi González) lo hizo increíble no imitó a nadie, te invito a valorar el trabajo. Estamos muy orgullosos de ustedes (académicos) esta noche”, enfatizó el director de la Academia.