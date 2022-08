La ANDA renueva su dirigencia sindical a través del voto electrónico

Las y los agremiados a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), eligieron a los integrantes de su nuevo Comité Ejecutivo que encabeza Marco Treviño y a su nueva Secretaria de Jubilación, Hilda Elizabeth Aguilar González.

La elección se hizo a través del Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para hacer posible la mayor participación de actrices y actores, cuyos centros de trabajo y lugar de residencia se encuentran dispersos en casi todo el país e incluso en el extranjero.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) organizó y vigiló estos comicios, en las que los afiliados a la ANDA votaron de forma personal, libre, secreta y directa a partir de las 00:00 hasta las 21:00 horas de este lunes 8 de agosto.

La planilla Azul-Plata, que encabezó Marco Treviño, la única que se registró, obtuvo 736 votos a favor de los 1,048 afiliados que se registraron en la Plataforma Sirvolab. 56 votos resultaron nulos.

Se recordó que el pasado 9 de mayo, el Centro Federal acordó la reposición de la elección que se realizó del 21 al 25 de marzo de este año, por haberse negado el registro a una cuarta planilla, la Verde-Oro, sin existir fundamento estatutario.

No obstante, las y los miembros de dicha planilla decidieron no contender en esta nueva elección por no estar de acuerdo con la votación electrónica.

El ejercicio comicial de marzo de 2022 se realizó con un sistema mixto: en forma presencial y voto electrónico en la que la planilla Azul-Plata, que este lunes volvió a obtener el respaldo mayoritario, recibió el 50.4% de los votos,

Las otras dos planillas: Turquesa y Blanca, obtuvieron el 40.6% y el 9%, respectivamente.

En la elección para la Secretaria de Jubilación de la ANDA, Hilda Elizabeth Aguilar González obtuvo la mayoría con 626 votos en tanto que por la candidata Ivonne Herrera votaron 102 de sus compañeros actores y actrices.