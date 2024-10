La cantante Nella da un paso más en su carrera al incursionar como compositora

Con un disco que se compondrá en su totalidad de temas escritos por ella, en colaboración con autores mexicanos, la cantante venezolana Nella por primera vez se aventura a crear sus propias canciones.

En entrevista con El Sol de México, compartió que este proceso creativo inició en 2020, cuando en busca de un hobbie que realizar durante la pandemia, tomó una guitarra y comenzó a escribir.

“Era necesario para mi transición de sonido, a veces no puedo dormir porque tengo la cabeza llena de tantas sesiones de composición. En México he escrito con un montón de gente, he estado en ese proceso de escribir, de crear, entre esas cosas estoy balanceando mi carrera”.

Ya son alrededor de 30 composiciones las que tiene en el tintero, algunas de ellas en colaboración con figuras como Neto Ayala, Orestes Gómez, El David Aguilar, Covi Quintana, Raquel Sofía y Marco Mares.

Sus ideas, detalla, fluyen en cualquier momento, y aprovecha para grabar y tener una especie de borrador para trabajarlo más a fondo.

“Me doy cuenta que la musa está activa, cuando algo me inspira, agarro el teléfono y grabo la melodía. Me encanta eso, porque mi cerebro está pendiente de todos los sonidos”, explicó.

“Mi proceso normalmente es, cuando estoy sola, agarro la guitarra y hago acordes, toco piano más que todo, pero con la guitarra me divierto más”, agregó la nominada al Latin Grammy.

Por el momento su álbum no tiene fecha de lanzamiento, pero espera tenerlo listo para el próximo año.

El reto de interpretar a Julieta Venegas

En su más reciente disco (“En otra vida”) homenajea el trabajo de mujeres compositoras, como Natalia Lafourcade, Mercedes Sosa, Shakira, María Teresa Vaera, Laura Pausini y Julieta Venegas.

“Eran canciones que me hacían recordar a mi niñez, este disco nace en un momento de cuestionamiento en mi vida, en la típica crisis existencial de preguntar por qué hago lo que hago, por qué canto, mi meta al estar en una tarima y comunicarme con el público, eso me hizo volver a la raíz”, cuenta al respecto.

Trabajar con una creación de Julieta Venegas fue uno de sus mayores retos, al grabar “Me voy”, el cual fue lanzado originalmente en 2006.

“No quería que fuese parte del álbum, porque me parecía un reto muy grande hacer una versión de una canción tan reciente. Siento que cuando la canción está tan presente en tu cabeza, tal vez no quieras aceptar la propuesta de esa canción en otra forma”, explicó.

Fue gracias a su guitarrista, de origen israelí, que logró unos arreglos completamente diferentes, pues al no conocer a fondo la versión original, le permitió crear un sonido que le diera identidad propia, y se acoplara a la melancolía de la letra. Y finalmente decidió incluirlo en el álbum.