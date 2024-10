“La conquista para gente con prisa”, de Enrique Ortiz, busca reconciliarnos con nuestra historia

Como amante de la historia de México y asiduo lector de novelas, el diseñador gráfico y maestro de marketing Enrique Ortiz, se ha dedicado los últimos 12 años a divulgar a través de redes sociales el pasado de México, principalmente de la época prehispánica, logrando llamar la atención de cerca de 500 mil seguidores, que lo conocen como “Tlatoani_Cuahtemoc”.

Su intención es “combatir” los sesgos que existen sobre la historia nacional, no sólo en medios digitales sino en conferencias, artículos, programas de televisión y libros, tanto de ficción como de crónica histórica.

Con la publicación de “La conquista para gente con prisa” (Planeta, 2024), busca condensar el conocimiento que se tiene sobre este significativo momento de la historia nacional, a partir de la consulta de sus fuentes primarias y el cotejo de textos de especialistas.

“Vivimos en un mundo vertiginoso, aunque haya la intención de muchos mexicanos de adentrarse a la historia de su país, no tienen tiempo de revisar las obras primarias que son sus bases. Es por esta razón que me he dado a la tarea de realizar la síntesis de estas obras, para tratar de dilucidar qué fue lo que realmente pasó en 1521”, explica Ortiz en entrevista con El Sol de México.

Para su libro, revisó reproducciones de códices, como el Mendoza y Mendocino; crónicas como las Cartas de Hernán Cortés o los escritos de Bernal Díaz del Castillo en “La historia verdadera de la conquista de la Nueva España”.

Ortiz agrupa y desmiente varios de los mitos históricos que a su parecer han sido impuestos por diversos fines a lo largo del tiempo. “Hernán Cortés nunca lloró debajo de un ahuehuete ni quemó sus naves; el salto de Alvarado con una lanza para escapar de la Noche Triste es un mito; Moctezuma no fue el pusilánime que dicen que fue, ni Cuauhtémoc ese ‘héroe de bronce’ y defensor de Tenochtitlán”, asegura el escritor.

“Con el paso de los siglos la historia ha sido muy manoseada por aquellos que detentan el poder, por las oligarquías, desde imperios, repúblicas, gobiernos democráticos y dictaduras.

“Es muy común que haya sesgos con fines políticos, pero lo más triste es que lo que hacen, es dividir a los gobernados, en este caso a los mexicanos, contra los mexicanos o contra los europeos. No podemos seguir peleados con nuestra historia”, agrega.

El autor critica que desde la historia oficialista se hayan difundido discursos en los que se aliente el valor del pasado indígena del México prehispánico, pero que no haya tomado en cuenta a las comunidades originarias vivas, tanto a lo largo del siglo XX como de lo que va del presente.

“La marginación que han tenido los pueblos originarios es un tema de actualidad que debe ser resuelto para tener una mejor sociedad donde no haya clasismo, pluricultural, llena de tolerancia y empatía. Creo que el ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad para poder dilucidar entre todas las nubes de basura digital y bombardeo de desinformación los hechos reales y cuales son bazofias.

“Para mí es muy importante que el mexicano conozca bien la historia de las culturas mesoamericanas y el momento del contacto con Europa, que dieron pie a una nueva nación e identidad”, finaliza el autor, quien anteriormente ha publicado “El mundo prehispánico para gente con prisa” y las novelas “Las águilas de Tenochtitlan” y “La última victoria mexica”.