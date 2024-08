La enfermedad retira a David Lynch del cine: el enfisema pulmonar le impide dejar su casa

En casi seis décadas de carrera, David Lynch suma 61 créditos como guionista, 106 como director y 53 como productor. Fue nominado a cuatro premios Oscar y acreedor a una estatuilla dorada por parte de la Academia de Estados Unidos en honor a su trabajo, en 2020. Cuenta con un total de 60 premios ganados en distintos festivales como Cannes, Sitges y Toronto.

Ahora, su nombre será recordado por el legado que dejó dentro de la industria televisiva y cinematográfica, esto debido a que será muy difícil que vuelva a estar dentro de un set de filmación ya que, recientemente reveló que padece enfisema pulmonar, trastorno que le obstruye los pulmones y le dificulta la respiración.

"He contraído enfisema por fumar durante mucho tiempo, así que estoy confinado en casa, me guste o no", afirmó Lynch en una entrevista con la revista inglesa “Sight & Sound”.

Debido a su condición, Lynch, de 78 años, no la intención de salir a la calle, sobre todo para cuidarse de alguna posible enfermedad respiratoria, desde un resfriado hasta el Covid. Debido a su condición, el realizador sólo puede caminar distancias cortas ya que tiende a quedarse sin oxígeno.

Aunque existe la posibilidad de continuar trabajando de manera remota, esta es una idea que no le llama mucho la atención.

"Lo haría remotamente si fuera necesario (...). No me gustaría mucho eso", sostuvo.

El trabajo de Lynch es fundamental a nivel mundial. Originario de Montana, Estados Unidos, nació el 20 de enero de 1946.

Sus primeros trabajos fueron cortometrajes como “Absurd Encounter with Fear” (1967), “The Alphabet” (1969), “The Grandmother” (1970) y “The Amputee” (1974); su primer largometraje llegó en 1977, titulado “Eraserhead”, protagonizada por Jack Nance.

“Él ha sido un elemento tan anómalo dentro de la industria estadounidense y del cine californiano. Los métodos de producción en sus procesos creativos, la forma en la cual ha logrado conciliar la autoría, el cine de autor en su forma más radical, más personal, más transgresora, el hecho de construirse a él mismo en una especie de pop star, es comparable en el cine estadounidense a lo que hizo David Bowie en la cultura musical británica”, afirmó en entrevista el escritor, periodista y crítico especializado en cine, Sergio Huidobro.

“David Lynch es alguien que trabaja con estrellas y ha construido estrellas. Ha creado un cuerpo de obra absolutamente coherente con lo que él es, con la forma en la que vive, en la que él piensa los procesos creativos dentro del cine. Es uno de los cineastas más influyentes para el cine mundial, en el último medio siglo y decida o no seguir haciendo cine o en la forma en la que sea o se lo permita su salud, es un lugar que nadie le puede quitar ya”, agregó.

Entre sus trabajos cinematográficos más destacables están “El hombre elefante” (1980), “Dune” (1984), “Terciopelo azul” (1986), “Corazón salvaje” (1990) y “Mulholland Drive” (2001).

“Él es alguien que como Orson Welles en su día, ha lidiado mucho y peleado mucho con las formas de producción tradicionales, ha hecho cosas para Disney, Netflix, ha ido desde lo más pequeño hasta lo más grande y en todo ha seguido siendo él mismo, pero ha batallado para levantar cada una de sus producciones y que éstas sigan siendo como él las crea, como él las piensa y las quiere dar al público.

“Hay pocos productores que aceptan trabajar con un creativo que sea tan creativo, a riesgo de la inversión financiera y yo creo que, en buena medida, se ha atrincherado en estas otras formas de producción como el cine digital, videos musicales, los cortometrajes”, aseguró Huidobro.

Twin Peaks, su legado en TV

Dentro de sus trabajos lo que más llamó la atención fue la serie “Twin Peaks” (1989-1991), que contó con las actuaciones de Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Madchen Amick y Dana Asbrook, el proyecto lo retomó en 2017 con “Twin Peaks: The return”.

Su último trabajo en cine, hasta el momento es “Inland Empire” en 2006, es decir, hace 18 años y, aunque se anunció que lanzaría un nuevo filme, este quedó únicamente en un corto titulado “What Did Jack Do?”, pero ¿por qué si se enfocó más en realizar cortometrajes, su importancia es tan grande?

“Él empezó a hacer cine a mediados de los setenta, en una época dorada para el cine de autor estadounidense, hacer cine a través de cooperativas, productoras independientes, era complicado y él surgió en medio de esa vorágine de nuevas voces, pero hoy en día, medio siglo después, el panorama es súper diferente y él sigue ahí, tiene casi 18 años que no ha filmado un largometraje como tal, pero el hecho de su mera presencia física, que siga vivo es un recordatorio constante que la libertad creativa dentro del cine no es nada más posible, sino necesaria”, enfatizó el escritor.

Dos recomendaciones

En caso de que te gustaría adentrarte a las películas de David Lynch y conocer por ti mismo el legado y la importancia del cineasta, el escritor y periodista Sergio Huidobro te recomienda dos películas: “Mulholland Drive”. Estrenada en 2001 y protagonizada por Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Jeanne Bates, entre otros.

“Para mí es la mejor película de Lynch, al día de hoy es una fuerte contendiente y es de las mejores películas del siglo XXI”.

La segunda es “Terciopelo Azul” (1986), con las actuaciones de Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper y Laura Dern.

“Es una película no más sencilla, pero engañosamente más sencilla, si es el primer contacto que alguien va a tener con su cine va a quedar subyugado, como un lugar que habita tus sueños, tus pesadillas, pero al que no dejas de volver recurrentemente”