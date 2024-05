La familia Cantoral rinde homenaje a su patriarca en Noche no te vayas

El apellido de Roberto Cantoral fue heredado a sus hijos Itatí y José, quienes a manera de homenaje a su padre, desde hace algún tiempo, realizan el espectáculo “Noche no te vayas”.

Itatí Cantoral anuncia que una nueva generación familiar se sumará al proyecto, pues su hija María Itatí compartirá escenario con ellos.

“Está reconociendo lo que es el bolero, el huapango, estos géneros tan hermosos que nos llenan de emoción a los mexicanos y que son valores únicos. Me siento tan orgullosa de que mi hija los valore y sobre todo que José, que es su tío y su padrino, sea el que le monta las canciones”, dijo Itatí Cantoral.

“Es la primera vez que trabajamos en familia y eso se siente precioso”, agregó la actriz. “Noche no te vayas” es un espectáculo en el que ambos cantantes presentan algunas de las canciones más emblemáticas de Roberto Cantoral, no solamente cantándolas en vivo, sino también comentando las vivencias y anécdotas alrededor de cada tema, por ello, el concierto es un encuentro cercano con el público.

“Están las canciones, pero hay anécdotas que la gente no conoce, de temas como ‘El triste’ y ‘Al final’. Tenemos anécdotas para la gente. Es muy bonito sentirnos en el escenario. Sentir el peso escénico entre los dos”, explicó José Cantoral.

Rinden tributo a Roberto Cantoral / Cortesía

"Se convierte en algo de mucha energía, creo que tenemos una química muy especial, porque todas las canciones las cantamos juntos, la mayor parte de ellas. Es un espectáculo hecho para la gente, aparte de que nosotros lo gozamos mucho”, añadió.

Por otro lado, lo temas presentados en “Noche no te vayas” están preparados específicamente para el show, por lo que son versiones únicas. “Es un tratamiento actual, lo que yo busqué en los arreglos es que lo puede escuchar un chavo y no le hace corto circuito, y lo puede escuchar una persona que vivió la época de los tríos y siente que no se pierde la esencia de la música”, mencionó José.

El concierto, se llevará a cabo este viernes 17 de mayo en El Cantoral y tres shows más están por ser anunciados, mismos que se llevarán a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional.

Abrirán un museo

La casa construida por Roberto Cantoral, que habitó junto con su familia durante la infancia de Itatí y José, se convertirá en un museo próximamente, afirmaron ambos artistas. “La casa es un museo realmente”, mencionó José Cantoral, haciendo hincapié en el valor de ésta. “Ese valor es porque mi padre tardó más de 16 años en construirla. Él fue su propio arquitecto. Hizo una casa muy linda, muy particular”, dijo.

Además del área destinada al museo, el proyecto incorporará oficinas, una cafetería y un centro de presentaciones del Canal 22.