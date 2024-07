La productora Lucero Suárez estrena el melodrama "Fugitivas en busca de la libertad"

Bastaron tres días de filmaciones en un penal de México para que Érika Buenfil y las protagonistas del nuevo melodrama “Fugitivas en busca de la libertad” apreciaran el valor de ser libres.

Para la nueva producción de Lucero Suárez, Buenfil, así como las actrices Sachi Tamashiro, Rocío de Santiago, Daniela Álvarez y Mariana Kalb pisaron por primera vez en su vida un penal femenil. Experiencia que les ayudó no sólo a valorar más su vida, sino también para empatizar con personas que se encuentran adentro, algunas de ellas acusadas injustamente.

“Me costó trabajo despojarme de la Érika que siempre he presentado en televisión y ser un personaje diferente, una mujer dolida, amargada, a veces entusiasta, pero protectora, me despojé de muchas cosas y presento a una persona que sale de la cárcel luego de 18 años, humilde, que tiene que recuperar a su hijo y proteger a las protagonistas, incluso seré abuelita porque me ponen de madre de un chico ya mayor, en verdad estoy muy contenta con este nuevo proyecto", afirmó Buenfil en entrevista.

La telenovela cuenta la historia de cuatro mujeres Frida (Tamashiro), Lisset (Santiago), Lorena (Álvarez) y Montse (Kalb) quienes escapan de la cárcel, en una fuga masiva y son buscadas por las autoridades. Tras su huida se refugiarán en un bar, con el objetivo de comenzar su vida desde cero.

“Es una telenovela que trata de encontrar la justicia porque es una mujer que ha sido condenada por un crimen que no cometió y busca demostrar su inocencia, pero dentro de la cárcel no puede hacerlo, así que decide fugarse junto con otras y ya estando fuera trata de encontrar las pruebas para demostrar su inocencia, pero eso lo conseguirá hasta el último capítulo”, aseguró la productora ejecutiva.

Diego Muñoz fue el encargado de desarrollar la historia original, con la adaptación de Suárez, Jimena Merodio, Carmen Sepúlveda y Luis Reynoso.

De acuerdo con la productora, debido a contratos de confidencialidad, se les prohibió decir la ubicación de la cárcel donde rodaron durante tres días.

“Nos dieron todas las facilidades de estar en un penal real, fue una experiencia muy emblemática, importante para nosotros, toda la fuga se hizo en la cárcel, estuvimos tres días en los patios y grabando dos noches consecutivas, nos ayudó mucho la gente de ahí, con la que estamos muy agradecidos. Sí hubo una serie de requisitos que debimos cumplir para poder visitar la cárcel, pero tuvimos todas las facilidades”, indicó la productora.

Pidieron convivir con Cédsar Evora y Érika Buenfil

Una de las cosas que se solicitó por parte del penal fue una convivencia entre las reclusas y los protagonistas César Évora y Érika Buenfil, a lo que la producción no pudo negarse.

“Me gustó mucho estar con las personas privadas de su libertad, reunirme con ellas, hablar de todo, de sus vidas, de lo que piensan hacer, algunas están por muchos años, otras poco tiempo, pero lo que significa estar solas ahí. Fue un momento hermoso, lo atesoro profundamente, me tomé fotos con muchas de ellas“, indicó Évora.

“Estar en el penal fue muy breve, estuvimos sólo en el patio, la cárcel que se ve es un set, no entramos como tal, no puedo hablar mucho, pero sí tuvimos muchas restricciones a la hora de estar ahí. Lo que sí sé es que estar privada de la libertad es horrible, a mí me costó”, dijo Buenfil.

La historia la complementan un equipo de abogados legistas, así como policías y comandantes, algunos de estos roles son interpretados por Arap Bethke, Juan Martín Jáuregui, Arturo Carmona y César Évora.

“Mi personaje es el comandante de la policía, lleva la persecución de estas mujeres, pero es un hombre humano, verán cosas muy lindas de mi personaje, es un hombre extraño, no se puede interpretar a un policía con todo lo mal que se habla hoy en día de la policía, pero yo creé a este hombre con base en lo mejor que puede ser un policía y que también puede cometer errores”, dijo Évora.

Fugitivas en busca de la libertad se desarrolló principalmente en locaciones de la Ciudad de México, Tepeji del Río, en Hidalgo y se complementó de escenarios en foro. Contará con 80, ya se puede ver a las 20:30 horas, de lunes a viernes, por Las Estrellas.

Chris Pascal, Aldo Guerra, María Alicia Delgado, Guillermo Quintanilla, quien a 30 años de ausencia en Televisa regresa, Paulette Hernández, Gema Garoa, Edsa Ramírez, Edward Castillo y Michelle Pellicer completan el elenco de la historia.