Las famosas que lucharon contra los cánones de belleza establecidos

Más de 350 mujeres son parte del documental Voces, que tiene el propósito de generar empatía con las otras y terminar con los cánones de belleza que son impulsados por la sociedad a través del marketing y los estereotipos que se siguen viendo en las propuestas de cine, teatro y televisión.

La dinámica del documental consistió en que cada una respondió, a través de una aplicación, las preguntas de cómo luce una mujer bella, cuáles son los rostros que más y menos se ven en los medios, y cómo es la imagen de una líder exitosa.

Actrices y cantantes de América Latina como la comediante Michelle Rodríguez, la cantante y compositora Andrea Echeverri, las actrices Cecilia Roth y Sandra Echeverría, y Margarita La diosa de la cumbia, se unieron a la dinámica.

La intérprete de Que nadie sepa mi sufrir y Escándalo recordó, en un testimonio que incluye el documental, el rechazo que sufrió durante sus inicios debido a su peso, e incluso reveló que la amenazaron con no contratarla. "A mí me dijeron, para ti no hay fechas, porque eres gorda. Y claro que soy así, porque vengo de un país donde comemos mucha harina, pero hoy soy la directora de una orquesta. Sólo tengo que mover un ojo, para que los músicos se muevan".

Bárbara Torres, Danielle Dithurbide y Moyenei Valdés son parte también de las celebridades que participan en Voces, documental que reflexionan acerca de los cánones de belleza establecidos, y cómo estos se reflejan en la representación de la mujer en los medios de comunicación.

Las tres expresaron que el ejercicio les resultó muy revelador, pues se percataron de que el estereotipo de perfección dista mucho de la apariencia de las latinoamericanas en la vida real. Sin embargo, se dijeron orgullosas de defender la aceptación de sí mismas, y resaltaron que el cambio en ese aspecto inicia a partir del respeto, la tolerancia, y la empatía hacia las otras.

“Soy partidaria de que las mujeres hagan lo que quieran, si te quieres poner unos senos hasta acá -dice Bárbara señalando su barbilla-, estás en libertad de hacerlo. Si quieres que tu trasero esté hasta tus tobillos, póntelo. Los seres humanos no somos tolerantes con el otro, si el otro quiere decir una cosa, que lo haga, no tengo porqué imponer mi idea”, declaró la comediante argentina a El Sol de México.

La actriz saltó a la fama gracias a su personaje de Excelsa en La familia P.Luche, y desde entonces ha participado en otras producciones como Hospital El Paisa y Lorenza, bebé a bordo”; además de desempeñarse como productora y directora creativa.

Durante ese tiempo no ha estado libre de críticas debido a la forma de su nariz y el tamaño de sus piernas, pero asegura que el conducirse siempre con seguridad le ha permitido sobrellevar esa situación, y por eso busca transmitir ese mensaje a sus hijos.

“Si tú le enseñas a tus hijos a ser seguros, no les va a importar si el otro se viste de verde, anda con un hombre o no”, mencionó.

Por su parte, Danielle reconoció que si bien está a favor de promover el amor propio y la aceptación, ella misma se ha visto influenciada por los estereotipos que las mismas mujeres se imponen, e incluso compartió que durante la proyección del documental experimentó pensamientos negativos sobre su físico.

“Mientras veía el inicio del documental me encantó lo que sentí, porque vi a mujeres líderes y fregonas que tenían algo que decir”, contó. “Y de pronto salí yo, estaba muy embarazada, y lo primero que dije fue “me veo gorda”. Y me pareció muy incoherente lo que pensé, en comparación con lo que sentí minutos antes”, detalló en entrevista la comunicadora.