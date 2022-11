Latin Grammy otorga Premio a la Excelencia Musical a Amanda Miguel

Amanda Miguel recibirá el próximo 16 de noviembre el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2022, que, dice en entrevista, “yo lo comparto con mi alma gemela, que es mi marido“.

Desde Los Ángeles, California, en entrevista virtual con El Sol de México, la cantante habla acerca del premio que también se otorga a Rosario Flores, Myriam Hernández, Rita Lee y Yordano.

“Mi alma se regocija al recibir este premio porque es un reconocimiento a mi esfuerzo personal, físico, emocional. Es un esfuerzo grande que he hecho en toda mi vida y lo seguiré haciendo porque amo cantar y no lo dejaré de hacer mientras tenga voz.

“Es un gran reconocimiento a mi alma gemela también, porque yo comencé mi carrera de su mano. El produjo los éxitos más grandes de mi carrera, Diego me puso un maestro para caminar en el escenario, para desenvolverme, para cantar, él estuvo presente siempre y en todas las giras estaba conmigo, me acompañaba, cantábamos juntos las canciones. De alguna manera su alma se va regocijar al saber que lo estoy reconociendo como debe de ser y que vivirá la noche de gala conmigo”.

Añadió que se encuentra muy contenta y agradecida, “porque me he dedicado toda la vida a cantar, escribir canciones, a llevar mi música por diferentes países y llevar una vida muy limpia junto a mi esposo que ya no está, pero que pienso compartir esta premiación con él, definitivamente. Él ha sido mi mayor fan”.

Con fechas en Estados Unidos junto a su hija Ana Victoria, Amanda Miguel sigue con la gira Siempre te amaré, que llegará al Auditorio Nacional en febrero de 2023, además de trabajar en dos nuevas producciones. “Una es de baladas inéditas cuyo primer sencillo se lanza este mes”, adelanta. Respecto a El sol ya salió, tema que escribió en conjunto con Juan Gabriel y Diego Verdaguer, explicó que aún no se puede lanzar, “porque ahí hubo un personaje que paró todo, ni lo recuerdo, ni me interesa nada más, pero definitivamente la canción saldrá porque no es posible que por un personaje se detenga una obra maestra de dos grandes de la composición, mi esposo y Juan Gabriel; y yo también porque formé parte de la composición”.