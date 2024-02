Live action de “Avatar: La leyenda de Aang” llega a Netflix con actores consolidados

“Avatar: La leyenda de Aang” llegará a Netflix con un casting de actores consolidados y nuevos talentos de ascendencia asiática, un hecho que para Daniel Dae Kim, quien interpreta al principal villano de la historia, el señor del Fuego, “Ozai”, tiene un valor especial.

“Fue agradable para mí estar en el set con gente como Paul, que ha interpretado personajes icónicos que resultan ser asiáticos norteamericanos o asiáticos canadienses. Trabajar de nuevo con Ken Leung, con quien trabajé en “Lost”, pero también ver a toda una nueva generación de jóvenes actores asiáticos americanos, estoy emocionado por lo que esto significa para ellos y para la representación asiática en el futuro”, explicó el actor de origen surcoreano en entrevista con El Sol de México.

En la trama, basada en la serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, cuatro naciones: Agua, Tierra, Fuego y Aire, viven en armonía gracias a que el “Avatar” mantiene la paz entre ellas, algo que cambia cuando la nación del Fuego, encabezada por “Ozai”, lo ataca con el fin de conquistar al mundo.

Ante la ausencia de un nuevo “Avatar”, reina la desolación, sin embargo, la esperanza resurge con la aparición de “Aang” (Gordon Cormier), un pequeño que está destinado a convertirse en el “Avatar”. Esa posibilidad tratará de ser interrumpida por el Príncipe heredero “Zuko” (Dallas Liu), primogénito de “Ozai”, acompañado de su consejero “Iroh”, interpretado por Paul Sun-Hyung Lee.

“No sólo son actores talentosos, comprometidos con el oficio, también son seres humanos fantásticos. Son increíblemente bondadosos, con los pies en la tierra, por lo que no puedes evitar apoyarlos. Verlos trabajar en estos personajes, de una franquicia querida, y saber que los fans aman su trabajo es emocionante”, explicó Paul Sun-Hyung Lee sobre los jóvenes Gordon Cormier y Dallas Liu.

“Como un actor profesional es emocionante verlos, porque es el inicio de sus carreras, saber que van a tener muchas más oportunidades gracias a su trabajo en ‘Avatar: La leyenda de Aang’. Me dan escalofríos y me da un poco de envidia también, porque están a punto de embarcarse en una gran aventura. El futuro es muy brillante para ellos y no puedo esperar a que el mundo los vea brillar”, añadió Paul Sun-Hyung Lee, nacido en Daejeon, Corea del Sur.

Reinventan sus personajes

Para Daniel Dae Kim, interpretar el papel del villano que trata de acabar con las posibilidades de “Aang” por recobrar la paz entre las cuatro naciones significó un motivo de goce, así como de introspección hacia su personaje.

“Me gusta el hecho de interpretar a un ‘chico malo’, no tienes que preocuparte por agradarle a la gente”, mencionó el actor entre risas. “Creo que ‘Ozai’ no le importa a quién le agrada, sólo le importa su objetivo. Esa fue una buena filosofía para interpretar al villano. Quieres contar la historia de la mejor manera posible, quieres explorar al personaje tan profundamente como puedas y luego dejar que otras personas tengan su criterio”, explicó.

La versión live action de “Avatar: La leyenda de Aang”, fue para ambos actores una manera de desbordar creatividad, con la responsabilidad de representar una serie exitosa.

“Es amada por generaciones de niños que ahora son adultos. Es una responsabilidad hacerle justicia al material original, pero además atraer a nuevos fanáticos y mantener la relevancia de estas historias”, dijo Paul Sun-Hyung Lee, asegurando que dar algo de sí mismos para reinventar a los personajes fue algo natural en la nueva producción.

“Interpretar a estos personajes es algo que todos tomamos muy en serio, pero como artistas queremos aportar nuestros propios elementos. No nos contratan para ser imitadores o copias de lo que se creó hace más de 20 años. Creo que los fans de la serie original estarán muy contentos y satisfechos con lo que hemos creado”, finalizó el actor. “Avatar: La leyenda de Aang” llegará a las pantallas a través de Netflix este 22 de febrero de manera global.