Los desnudos te empoderan: Celia Lora

Ante las críticas de algunos grupos feministas que consideran los contenidos para adultos una “sexualización violenta” de la mujer, Celia Lora cree exactamente lo contrario.

“Yo siempre lo he visto al revés: los desnudos te empoderan cabrón. Pero cada quién… Yo creo que estar segura de ti misma y de tu cuerpo significa que te gusta ser quien eres. Para mí, eso significa Playboy”, asegura la modelo de 37 años, quien acaba de estrenar una serie exclusiva para HOTGO, la plataforma de contenidos para adultos líder en América Latina.

Se trata de una serie de 15 videos en los que participa al lado de la chilena y ex integrante de Acapulco Shore, Ignacia Michelson. Cada miércoles se estrena un episodio diferente. “Creo que son los mejores videos que he hecho”, reconoce.

La hija de Alex Lora conoció las revistas de Playboy desde muy joven. Su papá las coleccionaba y siempre había pósters de conejitas en casa. Por eso nunca vio los contenidos eróticos como algo prohibido. Hoy, se siente satisfecha con sus casi 10 años de carrera en esta industria que, dice, sigue siendo estigmatizada por el conservadurismo y la doble moral.

“Cuando vi por primera vez una revista Playboy, dije: ¡Yo quiero ser conejita! Por eso para mí fue muy surreal cuando me vi en la portada. Yo soy muy feliz de haber conocido a Hugh Hefner y de haber ido a la mansión. Que me digan o me critiquen me vale absolutamente verga. Yo lo hice para complacerme a mí, a nadie más. Fue un sueño muy grande y se me cumplió”, asegura esta mujer que tiene más de nueve millones de seguidores en Instagram.

LA PANDEMIA LA HIZO CRECER

Celia está convencida de que la pandemia fue un trampolín para la industria del entretenimiento para adultos. Ella misma lo ve en su cuenta de Instagram, donde, dice, su número de seguidores se ha incrementado considerablemente.

“El negocio ha crecido muchísimo y más ahorita que estamos encerrados. Lo que más quiere la gente son contenidos nuevos. Además de mis redes, tengo dos páginas en las que ofrezco fotos, videos y audios sin censura; la demanda de ese contenido ha subido muchísimo. Gracias a Dios he estado muy ocupada, es bastante laborioso subir contenido, pero vale la pena, me caen muy bien mis fans, tengo de todas las edades”, comenta.

Para ella, significa mucho que hoy ya se pueda platicar abiertamente en medios sobre el entretenimiento para adultos. Y aunque cree que ya no existen tantos tabús como antes, admite que las sociedades latinoamericanas todavía tienen algunos estigmas que son difíciles de quitar.

“Todo mundo cree que el porno es para hombres y que la mujer no ve porno”, dice Celia, quien próximamente se estrenará como conductora de un programa llamado Ardiente Informativo, en el cual abordará temas de educación y apertura sexual. “Quiero hablar de todas estas cosas porque no existe hoy un programa así. Yo estoy muy contenta de que me hayan elegido para trabajar en esta plataforma mexicana que también tendrá stand up, teatro y muchas cosas más”, afirma.

Como ejemplo de la doble moral que impera en buena parte de la sociedad mexicana, recuerda cuando, hace un año, regaló una cena a uno de sus fans. Todos tuvieron que pagar previamente para participar en la rifa y enviar los detalles de cómo sería su cita perfecta.

“La verdad es que mandaron pura mamada, pero tuve que escoger tres. Y la sorpresa fue que uno de ellos no llegó. Pero no llegan porque hay que tomar fotos y entonces se niegan: ¿cómo se va a enterar la esposa de que su marido ve porno? No, no, no… Pero hay algo aún peor: hace poco, HOTGO sorteó una Hummer, y cada que alguien ganaba, decía: ‘¡Ay no, yo no me suscribí a HOTGO, ¿qué es esa madre?’…. Está muy cabrón que alguien no acepte una Hummer por temor al qué dirán”.