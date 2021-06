Luis Miguel es el responsable de lo que se cuenta en su bioserie: Diego Boneta

Diego Boneta opina ante los mensajes que publicaron tanto Stephanie como Michelle Salas, luego de que no les pareció cómo en el último capítulo de la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, la hija del cantante es sexualizada a sus 19 años de edad, hecho que molestó y pegó duro en el orgullo de las implicadas.

Aunque no fue un secreto que Michelle mantuvo una relación con Alejandro Asensi, mánager del cantante en ese momento, Salas levantó la voz a través de un mensaje en su cuenta de Instagram donde escribió lo siguente:

"Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide retratar a una mujer, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, indicó la influecer en su comunicado directamente a Netflix y a su papá Luis Miguel.

Ante el hecho, encontramos a Diego Boneta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomando un avión rumbo a Los Ángeles donde expresó que la decisión de que la historia fuera retratada de esa forma fue de varios productores.

"La verdad no me toca opinar de eso pero, no fue mi decisión el que eso pasara, digo, soy uno de varios productores, creeme que si yo fuera quien tiene la decisión final, sería otra onda, pero soy uno de varios productores", dijo antes de hacer su check-in para viajar junto a su mamá Astrid Boneta.

Sin embargo, la verdadera realidad del la historia no tiene nada que ver con ellos ni los escritores. "Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer eso de la mejor forma posible, de la mejor calidad posible para el público", apuntó el actor quien ya grabó la tercera temporada y se tiene previsto que salga a la luz a finales del 2021.

Posteriormente, Diego estuvo documentando por 40 minutos a demás de que se llevó a su perro y luego pidió apoyo a la aerolínea para entrar por la parte trasera para evitar más cuestionamientos como los que tuvo que pasar su mamá, quien sí tuvo que caminar hacia los arcos de metal y pasar todos los protocolos de seguridad y sanidad que tiene el AICM antes de viajar.