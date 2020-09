Manual para galanes, la nueva serie que te enseñará el arte de la seducción

Armando Hernández, Litzy, Martín Altomaro, Altaír Jarabo, César Vargas, Dolores Heredia, Jonathan islas, David Traslaviña y José Lombana, forman el elenco de Manual para galanes, que desata su trama luego del fracaso en el amor del personaje principal, Yair Palomares, que lo orilla a inventar una metodología para conquistar a las mujeres, llevándolo así a crear su propia escuela de galanes.

“Hay una línea muy delgada con lo que queremos contar con Manual para galanes, sabiendo todos los temas que hay alrededor de esto. Lo hacemos con todo respeto y buscamos que en mi personaje hubiera esta sensibilidad a la hora de abordar el tema de conquistar y lo que significa el amor; es el reflejo mismo de muchas personas que se pudieran identificar”, explica Armando Hernández.

Aunque el título de la serie pudiera resultar alejado de la realidad, Litzy, quien interpreta a Mariana, amiga de Yair, quien presta su peluquería de perros para que él pueda dar sus clases de seducción asegura que las bases de este proyecto tocan la sensibilidad, emociones y sentimientos de cualquier tipo de persona.

“Lo que nos gustó es que se trataba de un guion donde lo importante era la diversidad, mostrar los sentimientos, lo que tenemos dentro, que no te debe importar la apariencia, más ahora con redes sociales que nos hacen creer que la vida de los demás es perfecta y esta serie habla de eso, que no hay ninguna característica tuya, ni física ni emocional, que te impida ser feliz y encontrar al amor de tu vida”, afirma la actriz que por primera vez en su carrera, da vida a un personaje gay.

Para este show, filmado entre México y Colombia, Martín Altomaro, interpreta a Luis, el primer cliente de la escuela, que busca conquistar a Angie, interpretada por Altaír Jarabo, la mujer que le destrozó el corazón hace dos décadas. Sobre lo que la gente encontrará en los métodos del Manual para galanes, Altomaro comenta: “No hay reglas, hay que mostrar quien eres tú y cómo seguir lo que uno tiene adentro, las cosas estarán mejor que si tratas de cubrir, presumir de algo que no tienes, o intentar ser alguien que no eres”.

El papel de la mujer en la conquista, también es abordado en esta serie escrita por Juan Andrés Granados y Luis Gamboa, dirigida por Luis Alberto Restrepo y Alfredo Hueck“Descubrimos en la serie y ahora en los tiempos modernos, que hay mucha parte de la mujer para que una relación sea linda y eso empieza por el respeto, ¿qué permites y qué no?, a qué hombre aceptas y a cuál no y por qué, también hay que inculcar eso en la ficción, que la mujer define muchas veces cómo es una relación, hay que apoyarnos, unirnos y hacer una relación linda entre dos, porque no es sólo el hombre el que a base de conquistar hace todo”, declaró Altaír Jarabo.

Durante la plática, Armando Hernández comentó su opinión respecto al rumbo que está tomando la comedia mexicana:“No hay una formula, una guía o un camino que seguir, yo creo que siempre hay una diversidad en las historias que se están contando. Con tantas opciones por las plataformas, al final hay un ganar-ganar tanto para los espectadores como para nosotros y eso nos ayuda a tener una mejor calidad, sobre todo buscando siempre contar estas historias de manera divertida”.

Manual para galanes está disponible a través de Claro Video, en donde además de las participaciones de talento nacional, la audiencia mexicana conocerá a los colombianos José Lombana y David Traslaviña.