Manuel García-Rulfo habla de su participación en Jurassic World durante su paso por el FICM

Morelia. Manuel García-Rulfo aún recuerda cuando de niño llevaba a todas partes su mochila de Jurassic Park, una cinta que lo impactó tanto que se convirtió en su favorita.

Hoy, ese pequeño niño que jugaba con dinosaurios, lo hará, pero en la pantalla grande. Manuel García-Rulfo forma parte de la nueva cinta Jurassic World: Rebirth, protagonizada por Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, entre otros.

Me siento muy feliz, nunca me imaginé formar parte de esa franquicia, Jurassic Park la primera de Spielberg me cambió la vida, fue una pauta en mi vida, me abrió puertas a enamorarme del cine, tenía todo, mis dinosaurios, accesorios, muchas cosas.Manuel García-Rulfo.

Se espera que esta cinta sea un reinicio de la franquicia con actores nuevos, continuando con el hilo de historias relacionadas con el filme original de 1993. Aunque aún no se revela la trama, se sabe que el personaje del mexicano será el patriarca de una familia, que tendrá que salir bien librada de los dinosaurios.

“Esta oportunidad me llegó por medio de mi equipo, mis agentes de allá (Estados Unidos) me propusieron y me ofrecieron el personaje. Me mandaron el guion a ver si me gustaba y quedé seleccionado, creo que habían visto algunos trabajos previos. Trabajar con actores que siempre he admirado tanto y tan talentosos fue increíble”, sostuvo.

Manuel García-Rulfo en la alfombra del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2024. Foto: Javier Guerrero / El Sol de Morelia

La fecha tentativa del estreno del filme será en mayo del próximo año.

El reto de ser Pedro Páramo

Manuel García-Rulfo desfiló por la alfombra roja de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para el estreno de Pedro Páramo donde da vida al protagonista.

Busqué interpretarlo de una manera más humana y honorable, al principio traía esta idea de hacerlo tirano, machotote, pero se me hizo muy interesante y linda la idea de darle más peso a la historia de amor que tiene con Susana San Juan.Manuel García-Rulfo.

“Creo que hice un personaje más vulnerable, no blanco y negro sino con más matices, creo que fue buena idea de Rodrigo Prieto (director) hacer un Pedro más humano”, indicó.

Su lazo con el proyecto es también familiar ya que el autor de la novela en la que está inspirada, Juan Rulfo, fue sobrino del abuelo de Manuel.

Tuve nervios, no nada más por la familia porque como quiera ahí me cuelgan si no les gustó, de hecho sí me amenazaron, me dijeron: ‘Hijo de tu madre, donde lo hagas mal’.Manuel García-Rulfo.

“Pero para todo México es una novela y un personaje icónico, una de las literaturas más importantes de México, algo tan cercano a los mexicanos que trae ese peso, tratar de hacer nuestra adaptación, nuestro Pedro Páramo, que la gente lo agarre por eso”,

Pedro Páramo se estrenará este 6 de noviembre en Netflix.