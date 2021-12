María José le cantó a los amores rotos en pandemia

CUERNAVACA. Con un lleno total, la cantante María José llevó a cabo la noche del sábado el concierto al aire libre Noche mágica, con el que Jardines de México celebra su reapertura después de un año de cierre total a causa de la pandemia.

Los fuegos artificiales anunciaron la presencia de La Josa en el escenario quien apareció enfundada en un traje de estilo futurista de tela metálica con grandes hombreras, y una larga cauda que dejaba al descubierto sus piernas, causando la ovación del público que comenzó a corear la primera rola de la noche, Las que se ponen bien la falda, acompañada de su grupo de bailarines.

La intérprete llevó a cabo un recuento por los años 80 comenzando con Duri duri hasta las canciones que hicieron famosas cantantes como Rocío Banquells, Daniela Romo y María del Sol, mismas que ahora son parte de su repertorio y favoritas de las nuevas generaciones.

Después de éxitos como Este hombre no se toca y No soy una muñeca, Un nuevo amor , entre otros, María José interactuó con el público a quien preguntó cómo les había ido en el amor durante la pandemia y si habían sufrido alguna decepción. Y esto sirvió de preámbulo para entonar Lo que tenías conmigo y Él era perfecto.

Cinco cambios de look fueron los que lució durante la presentación en la que hubo un divertido momento cuando la cantante se dirigió a la carpa de sonido ubicada en medio de las personas donde pidió un celular para realizar una video llamada a, "alguna persona, amigo, novia, novio, que esté a la distancia y que no pudo venir". Al serle entregado el teléfono dijo: "Vamos a sanitizar el celular por aquello del covis". Mientras le llamaba a la persona seleccionada, quien no respondió, así que dio otra oportunidad, resultando en otro intento fallido.

Así que decidió seguir con el show ,consintiendo a sus seguidores con los mejores temas para después dar las gracias anunciando el final del concierto, esperando como ya es costumbre, que el público pidiera más. Fue así como regreso al escenario para entonar una de las favoritas del público: Prefiero ser su amante.

El final del concierto estuvo enmarcado por un espectáculo de pirotecnia sincronizada, creado por la empresa Pirotecnia Internacional el cual, sorprendió al público por la avanzada tecnología.

La encargada de abrir el concierto fue la cantante morelense Sarah Salgado.