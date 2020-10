Mateo Sujatovich, feliz con sus tres nominaciones a los Grammy Latino

El 29 de septiembre Mateo Sujatovich despertó con una llamada de Mariela, miembro de su equipo de trabajo. Ella fue la responsable de anunciarle que su proyecto Conociendo a Rusia se encuentra nominado a tres Latin Grammy, para la ceremonia a desarrollarse el 19 de noviembre.

“Resultó toda una sorpresa y una alegría enorme. Mi carrera musical con Conociendo Rusia tiene dos años y medio, dos discos y ya tener tres nominaciones con el segundo álbum es una cosa maravillosa y un orgullo muy grande”, dice el cantante en entrevista telefónica.

Conociendo a Rusia fue incluido en las ternas de Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Pop/Rock y Mejor Canción Pop/Rock por su tema Quiero que me llames. “Yo la verdad la noche anterior estaba hasta las cinco de la mañana trabajando con Fito Paez en un video; había trabajado mucho y me había olvidado un poco de las nominaciones. Me cambió todo, fue un boom muy lindo”, afirma.

El video al que Mateo Sujatovich se refiere es al que realizó a la distancia para su tema Tu encanto, en el que colabora junto a Fito Páez, quien ha sido una de sus grandes influencias musicales. “Lo conozco desde hace muchos años y en estos últimos empezamos a tener contacto más seguido. Así que cuando empezó la cuarentena en Buenos Aires estuve unas semanas componiendo y en una de estas salió esta canción”

La colaboración que ya plataformas digitales no fue algo que Mateo pensara estratégicamente, más bien fue durante la composición del tema. “Había algo de la canción que me sonaba a su voz. Apenas pude tener una maqueta le comenté, se la mandé y le gustó mucho, empezamos a escribirnos y mandarnos comentarios y así surgió”.

Al igual que la filmación del video, grabar la canción con Fito Paez tuvo que realizarse a la distancia: “Lo qué pasó es que la cuarentena se puso estricta y era difícil juntarnos, así que tuvimos que tener paciencia para llegar a eso. Fueron comunicaciones telefónicas charlando sobre el tema”, recuerda.

El vocalista de Conociendo a Rusia define Tu encanto como una canción positiva que hace frente a la realidad que hemos vivido en los últimos meses con la pandemia.

“Esta canción nació de este tiempo de encierro y del momento que estamos viviendo. Tu encanto surge para contrarrestar esta emoción centrada y triste que tiene este momento, para levantarnos y ver el encanto de la vida. Un modo de poderlo ver más positivo por delante”, admite.

Para el cantante, Tu encanto llega en un momento donde el mundo, y en específico Latinoamérica, apenas comienza a retomar su ritmo, y donde es importante volver a “encontrar ese brillo y quedarse con lo más lindo que la vida tiene, levantar y de ahí ir para adelante”.