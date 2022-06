Mercury Rev: La tercera es la vencida

Después de varios años de ausencia, la banda neoyorquina Mercury Rev regresará a México para ofrecer un par de conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara.

Esto en el contexto de un nuevo álbum que la banda liderada por Sean Mackowiak, mejor conocido como “Grasshopper” y Jonathan Donahue está preparando, y que saldrá después de tres años de que salió su anterior trabajo, Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (2019).

Acerca de todo esto, fue el propio Jonathan Donahue quien hizo una pausa durante sus vacaciones en Austria, para hablar de este y otros temas.

Jonathan, sus conciertos en México marcarán el inicio de una gira?

Pues será uno de nuestros primeros conciertos en todo el continente americano desde que comenzó la pandemia. De hecho, este show estaba programado para llevarse a cabo hace dos años, pero por obvias razones lo tuvimos que reprogramar.

Hablando de ello, ¿cómo vivieron la pandemia, compusieron nueva música?

Sí, estuvimos componiendo algo de música, pero la verdad es que para mí fueron sobre todo tiempos de mucha introspección en los que intenté permanecer en mi casa y sin mucho contacto con el exterior. Vaya, no es que al empezar el encierro haya ido corriendo a sentarme al piano o a tomar mi guitarra para ponerme a componer, más bien fue un proceso que me tomó mucho tiempo, porque no quería que en mis composiciones se reflejara todo ese miedo y toda esa ansiedad que, al igual que todo el mundo, estaba sintiendo. Así que eventualmente comencé a escribir otra vez y muchas de esas composiciones seguramente verán la luz en un disco que planeamos lanzar el año que entra.

¿Hubo algo positivo que les dejara el encierro?

Pues a mí en lo particular me enseñó mucho, fue como verme en un espejo y ver qué hay dentro de mí, más que lo que hay en el mundo exterior. Como te decía, fueron tiempos de mucha introspección, así que en ese sentido la pandemia fue una increíble maestra.

Está será la tercera vez que toquen en México, ¿están emocionados?

Sí, ya es la tercera vez así que estamos realmente emocionados, hemos estado trabajando en canciones nuevas por primera vez en diez años y queremos ver si podemos estrenar una o dos en México, además de que “Grasshopper” y yo estamos haciendo una muy buena selección de algunas canciones de nuestros discos clásicos como “Deserter's Songs”, “The Secret Migrations” y “All is Dream” para tocarlas en estos conciertos.

¿Qué es lo que más disfrutan de tocar en México?

Lo mejor de tocar no solo en México sino en cualquier parte del mundo es ver cómo la música se refleja o se regresa a nosotros, es una especie de retroalimentación con el público. Hay un momento en los conciertos en que veo muchos espejos enfrente de mí y eso me da la energía y la electricidad que me tiene haciendo música desde hace muchos años. Ver a la gente que está enfrente disfrutar y gozar con nuestra música es una experiencia increíble. Definitivamente esto no se trata de vender muchos discos o de ganar mucho dinero en los shows, sino de esa energía y de esa retroalimentación que nos llega en los conciertos… Pero volviendo al tema de México, nos encanta tocar allá porque creemos que es uno de nuestros públicos más exigentes y conocedores, valoramos de forma muy especial cómo nos reciben y toda esa buena vibra que nos dan cuando tocamos en su país.

¿Las nuevas canciones se vieron afectadas por el ambiente de la crisis sanitaria?

Bueno, hay algunas que fueron escritas antes de la pandemia, aunque cuando entramos en el encierro sentí que cambiaron radicalmente los colores con los que teníamos que manejar todas esas nuevas emociones, así que reescribí algunas, incluso ahora que la intensidad de la pandemia ha bajado un poco empiezan otra vez a cambiar los colores y las emociones de las canciones que seguimos escribiendo para este nuevo disco.



Cuenta Jonathan que en términos de producción y mezcla ellos mismos están realizando el disco pensando en que se publique primordialmente en vinilo, lo cual implica un trabajo más complicado tanto de producción, mezcla y fabricación, todo con tiempos obviamente más largos.

¿Quién será el productor del nuevo álbum?

Hasta ahora todo lo hemos preproducido nosotros, pero sabemos que en algún punto tendremos que trabajar con un productor que aún no sabemos quién será, así que hasta el momento solo somos “Grasshopper” y yo.

Hablando de otros temas, ¿qué opinas del debate que se ha reavivado en tu país sobre el control de las armas y de los tiroteos?

Bueno, eso más que como norteamericano te lo contestaría como ser humano o como habitante del planeta Tierra. Lo realmente trágico y lo más doloroso es que esto está pasando casi todas las semanas en Estados Unidos y que mucha gente ya ve esto como algo normal, y eso también es una tragedia. La gente en mi país está muy dividida por este tema, porque también hay mucha gente muy asustada y que todos los días se pregunta: “¿Cuándo va a parar esto? Así que a la gente como tú y como yo no nos queda más que no dejar de alzar la voz y pelear por que esto se acabe.

En ese sentido, agrega que para él la música es el mensaje, junto con la risa, porque ambas conectan a gente de diferentes idiomas y son dos maneras de transmitir y de contagiar energía positiva:

“Mi responsabilidad como músico es entender cómo todos estamos conectados en cosas positivas y tratar de que nuestros seguidores lo entiendan, aunque desgraciadamente hay mucha gente allá afuera que no cree en está conexión que se genera a través de la música o a través de cualquier forma de arte”, añade.

Finalmente, ¿hay algo que le quieras decir a sus seguidores que ya los están esperando en México?

Claro, quiero decirles que hemos esperado por mucho tiempo para regresar y que tengan por seguro que daremos en el escenario todo lo que tenemos como músicos y como seres humanos. Como ya dije, nuestros fans mexicanos son muy exigentes y conocedores de nuestra música así que “Grasshopper” y yo haremos todo lo que esté en nuestras manos para que todos salgan muy felices del concierto.

