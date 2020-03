‘Milagro en la celda 7”, la película de Netflix que conmueve a la audiencia

Hace unas semanas, la película ‘El Hoyo’ se coronó como de las favoritas por la audiencia de Netlfix, no obstante, ha llegado otra cinta que promete ocupar un lugar entre las 10 más vistas.

Se trata de “Milagro en la celda 7” (turca), la cual fue estrenada en 2019, pero fue agregada al catálogo de la plataforma de streaming el pasado 13 de marzo.

Foto: Cortesía | Netflix

Y aunque no es una película original de Netflix, ha logrado conmover a los usuarios de la plataforma, quienes incluso, afirman a través de las redes sociales, que han llegado a derramar un par de lágrimas.

TRAMA

El remake de la cinta coreana Miracle in Cell No. 7, (cuya versión original se estrenó en 2013) narra la historia de un padre de familia con discapacidad intelectual, personaje interpretado por Aras Bulut, encarcelado injustamente por la muerte de una niña. Situación que debe resolver para volver a casa con su pequeña hija Ova, interpretada por Nisa Sofiya.

Yo las 2hs y 12 min que duro milagro en la celda 7 https://t.co/uDsGM0HoNj — 𝕯elfina (@delfiiquinteros) March 30, 2020

En un mundo lleno de injusticias, se puede ver maltrato, venganza, y hasta discriminación. Todo esto hace que su vida de un giro mientras ambos (papá e hija) le hacen frente a los obstáculos.

Lloré 2horas y vi 12minutos “Milagro en la celda 7” qué buena película😭❤️ no puedo creer lo mucho que te puede tocar la injusticia y cuán grande pueden llegar a ser los sacrificios. Simplemente espectacular👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼😭 — HDP 🍋 (@HectoorPaiva) March 25, 2020

Así es que estos días de aislamiento, no te puedes perder esta película que promete regalarte momento de nostalgia y reflexión.

Ahorita que no tienen nada que hacer tienen que ver la película “Milagro en la celda 7”, no recuerdo la última vez que lloré tanto con una película NETA VÉANLA NO SE VAN A ARREPENTIR, está en Netflix — Majo (@majochvzi) March 22, 2020

