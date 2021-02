Mimí Contigo, el nuevo programa de debate en TV Azteca 

Cada tarde podremos conocer más sobre distintos temas de interés general a través de Mimí contigo, el nuevo programa que estrena la cantante mexicana a partir del primero de marzo por TV Azteca.

El Covid-19: Los sobrevivientes por la fe, la ciencia médica, el encierro de la pandemia y sus consecuencias; equidad de género, tabús hacia los gays, VIH Sida, violencia intrafamiliar, violación infantil, entre otras temáticas es lo que se expondrá en la mesa del diálogo con expertos y especialistas en la materia.

“No es un programa de juicio, porque no somos absolutamente nadie para enjuiciar, ni se va a levantar el dedito para sancionar, sólo pondremos sobre la mesa problemáticas cotidianas tanto en la familia como en la sociedad de casos reales; sólo dando puntos de vista apelables con su consabida polémica y que el público sea quien dé el veredicto desde la comodidad de su casa.

“No habrá amarillismo, no señalamientos, no confrontaciones, ni mucho menos peleas, será una polémica amigable y saludable”.

Mimí contigo, con la coproducción ejecutiva de Eder Hernández y Raúl Mejía, también será una ventana para las celebridades del mundo del entretenimiento, porque ellos no están exentos de vivir situaciones complicadas como todos los seres humanos.

“Expondremos los casos en compañía de expertos como abogados, psicólogos y doctores entre otros, y juntos en este espacio buscaremos una solución, aunque haya polémica, esa es la línea, sin confrontaciones a cuadro”.

Mimí informa que en este programa se mostrará tal cual es. “Seré yo, una mujer en todas las facetas de la vida, congruente con lo que digo y hago, aunque luego fallo, no me gusta señalar a la gente. Soy positiva, mujer echada para adelante, trabajadora, luchadora, amiga de todo y quiero tomar de la mano a la gente y ver lo bonito en lo que no es”.

Apoyándose en las redes sociales para armar los temas a abordar a lo largo de la semana a partir del primer lunes de marzo, dice: “Mimí contigo, llega en el mejor momento de mi vida. Hoy estoy solterita, iba empezar el casting de parejas el año pasado, pero me cae la pandemia, ya en cuanto tengamos semáforo verde lo inició porque no tener novio es durísimo, aunque tengo a mi familia y amigos. Creo mucho en la pareja y espero encontrarlo, estoy muy tranquila y muy contenta”.

Con flans en streaming

Mimí adelanta que con Flans, en breve colocarán en las plataformas digitales un nuevo show, “lo que nos urge es cantar en vivo, pero estamos respetuosos de las reglas de distancia entre la gente.

También tenemos reservada una gira con Flans con un artista, más una colaboración en una canción con un cantante que es novio de Ilse y mío, su esposa lo sabe, con él, el próximo mes estaremos grabando una canción. No podemos decir aún su nombre”.

Concluye que tener un espacio para poder acompañar a la gente en televisión, le llena de satisfacción en sus 35 años de trayectoria.

La integrante de Flans y presentadora regresa a la televisora del Ajusco de lunes a viernes a las 16:30 horas por Azteca Uno.