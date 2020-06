Mira gratis el show de “El Rey León”

Disney París es uno de los más grandes e impresionantes parques temáticos del mundo y sus espectáculos musicales son famosos por llevar alegría a chicos y grandes. Sin embargo, durante esta cuarentena por la contingencia sanitaria de Covid-19, se encuentra cerrado, pero eso no impedirá que el público pueda disfrutar sus mágicos shows y además ¡gratis y sin salir de casa!

Gossip Netflix revivirá caso de la niña Paulette

Durante 30 minutos podrás deleitarte con "El Rey León y los ritmos de la tierra", en compañía de los bailarines y acróbatas, además de los queridos personajes Rafiki, Simba, Timón, Pumba, Nala, Mufasa y Scar, bueno, éste último no es muy amado.

Desde la comodidad de tu hogar podrás disfrutar los clásicos ritmos de la tierra de los leones "Circle of Life", “Hakuna Matata” y "Can You Feel the Love Tonight", entre otros. Además, Disney también liberó contenido de espectáculos como “El libro de la Selva” y “La Magia de Disney”.

Disney París, desde su sitio web, ofrece actividades gratuitas para niñas y niños durante la cuarentena. Cortesía | Disneylandparis.com

¿Qué esperas? Prepara palomitas, ponte cómodo y dale play aquí:

OTRAS ACTIVIDADES DISNEY PARA HACER EN CASA

Para entretener a las niñas y niños desde casa, Disney Paris puso diversas actividades gratuitas en su sitio web, desde el juego sopa de letras, memorama de princesas, laberinto con el detective Mickey, siluetas de los personajes de Disney, figuras para colorear, hasta recetas de los platillos de tus películas favoritas, para cocinar y divertirte. Encuentra esto y más aquí: https://athome.disneylandparis.com/

Disney París, desde su sitio web, ofrece actividades gratuitas para niñas y niños durante la cuarentena. Cortesía | Disneylandparis.com

Continúa leyendo:

Gossip Llega a Netflix nueva serie adictiva: White Lines

Deportes Incrementan conferencias del deporte en Internet