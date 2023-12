Mónica Huarte escribe su propia historia como guionista

Mónica Huarte sanó a través de la escritura. Hace años, la actriz sufrió una de las pérdidas más importantes de su vida: la muerte de su padre.

Aunque creyó haber superado ese momento, gracias a la ayuda de expertos, lo cierto es que aún tenía mucho que contar.

Ese interés de sanar de manera interna la llevó a escribir su primer guion cinematográfico, en donde aborda la historia de un personaje que pierde a su padre y anhela poder recuperarlo.

“Lo escribí en la pandemia, no lo he podido levantar, pero espero el próximo año pueda hacerlo y es una historia que tiene bastantes tintes de realismo mágico, es un lugar que te regresa las cosas que has perdido en la vida, pero no las cosas materiales”, afirmó Huarte en entrevista con El Sol de México.

El título tentativo del proyecto es Lost And Found (Perdido y encontrado). En un inicio tenía planeado producir su película en Estados Unidos, sin embargo, eso puede cambiar debido al amor que le tiene a su país y con el que, incluso, considera que puede conectar aún más.

“Quiero comenzar a hacer mis propios guiones, como éste que ya lo escribí, quiero contar las historias que salen de mi corazón, con personajes que me reten y no sepa por dónde hacerlo, eso quiero.

“Quiero un proyecto que haga latir rápido mi corazón y me provoque vértigo porque eso va a significar que son retos y lo voy a aceptar porque eso me hará sentir que sigo creciendo y sigo explorando cosas que no he explorado nunca”, expresó la también comediante.

Huarte se considera una mujer trabajadora, que ha ido escalando poco a poco dentro de la industria. Su objetivo en todo momento es demostrar su versatilidad como artista, es por ello que se desenvuelve en distintas historias, desde comedia como en las películas La boda de mi mejor amigo (2019), Loco por ti (2020) o ¡Qué viaje con papá! (2022) junto a Rob Schneider, pero también puede estar en melodramas con personajes mucho más complejos como en Enfermo amor (2022) o en Oliverio y la piscina (2021) en donde da vida a una profesionista que no sabe cómo acercarse a su hijo luego de la muerte de su esposo y padre del menor.

“Siento que soy una actriz fondista, hay actores que son velocistas, haciendo una metáfora de corredores, es decir que hay actores que en el primer proyecto se van al cielo y yo siento que soy de las que he ido poquito a poquito ganándome una buena reputación con un paso constante, pero siempre firme y sin aflojar en ningún momento.

“Ahorita estoy llegando a la parte más linda de la carrera porque todo lo que sembré se está cosechando y un ejemplo es este año que empecé estrenando una cinta con Rob (Schneider), me dieron un premio en el Senado, otro en el festival de la risa y luego cerrar con Señora influencer ha sido levantar la cosecha de todos estos años de siembra”, expresó.

Para evitar el encasillamiento, la actriz, quien interpreta a Rocío en la serie 40 y 20, y además ha tenido participaciones en la serie de comedia La Familia P. Luche, rechaza proyectos que pudieran parecerse uno al otro.

“Cuando ya me siento cómoda digo que ‘no’ a un proyecto para salirme de mi zona de confort y justo llegar a un lugar donde no sepa ni cómo hacerlo porque ahí es donde uno crece, si repites lo mismo, te acomodas, pero no hay crecimiento y cuando algo es nuevo, te motiva. Cuesta mucho trabajo, eso sí, da vértigo, pero solo así puedes ir redireccionando tu carrera hacia donde quieras que vaya”, sostuvo.

Recientemente Huarte protagonizó la cinta Señora influencer, del director Carlos Santos, en donde se aborda la historia de Fátima, una mujer que realiza contenido en redes sociales y, de un momento a otro se viraliza, sin embargo, hay dos jóvenes que buscarán aprovecharse de su fama, para, ellas también despuntar.

“La gente se sorprendió mucho de que es una película que todo el tiempo te está estimulando con cosas que no te esperas y plasma a un personaje femenino como no se había visto en el cine mexicano, con una historia que pasa por muchos géneros, que empieza como si fuera un musical y luego te ríes y se convierte en un thriller psicológico y creo que el público quiere ir al cine a sorprenderse y eso es lo que está pasando”, aseguró la artista.

Pero, ¿cuál es el secreto del éxito de Señora influencer?, que hasta principios de diciembre se mantenía como una de las cintas con mayor afluencia desde su estreno el pasado 2 de noviembre.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la cinta logró 370 mil asistentes y casi 23 millones de pesos en taquilla.

Para la protagonista, está en que “es una historia que no la podemos meter en un cajón como siempre hacemos, creo que es una historia que se da la oportunidad de jugar con diferentes géneros, que permite que el personaje principal pase por todos los lugares que puede pasar un ser humano.

“Yo pensaba que era un thriller psicológico, pero es mucho más porque tiene humor y tiene canciones y crítica social fuertísima, es una película que no se puede encasillar en una sola cosa, es lo mejor que me ha pasado”, dijo.

Tras este éxito, Huarte quiere internacionalizarse y conquistar nuevas audiencias, eso sí, disfrutando de cada momento y decisión que toma.

“Yo vivo con un consejo en la cabeza que es que hay que disfrutar el camino, todos los días hay que agradecer estar en este mundo y uno tiene aspiraciones de lo que quieres lograr, pero lo que importa es cada paso que das en el camino.

“No importa que sea un personaje chiquito, esto es lo que tengo ahorita y le daré todo mi corazón, así sean tres líneas, es eso, disfrutar el camino porque cuando llegas a la meta, volteas y dices: ‘cada paso lo gocé al máximo’, y así hay que vivir cada día”, finalizó.