Mortal glitch, la primera serie de acción y fantasía de Enchufe.tv

A partir de este 2 de septiembre, estará disponible en Latinoamérica Mortal glitch, una serie que toma sus personajes, anécdotas y escenarios de un juego épico llamado Hero’s legend, creado para la famosa consola de los años noventa, Super Nintendo.

La trama, nueva producción de los creadores de Enchufe.tv, el canal que ha conseguido hasta 10 millones de descargas de algunos de sus capítulos humorísticos, sigue las aventuras de una heroína atípica que se atreverá a cambiar su historia a partir de un error de programación, que al final le beneficia.

“Mortal glitch, es la historia de Iria, un personaje con el cual no es posible interactuar, procedente de un juego de antaño, en el que el jugador tiene control sólo de un personaje, que es El Héroe", dijo en entrevista virtual Arturo Yepez, productor de Mortal Glitch y CEO de Touché Films.

Así, Iria se rebela contra su programa, agrega el ejecutivo, "gracias a un glitch que aparece, un error en el funcionamiento del juego, este personaje se ve obligada a tomar de alguna manera el control e irse en contra de su programación, para entrar en la aventura que propone el juego, con una serie de retos que le permitirán salvar su mundo”.

UN FENÓMENO EN REDES

La casa productora detrás de esta serie filmada en Ecuador, también es la encargada de darle vida a Enchufe.tv, un canal de YouTube que se caracteriza por tener un humor muy especial y reconocido por sus fanáticos, que se traslada a Mortal glitch.

“Es un humor muy particular, la primera premisa que nos planteamos fue, reírnos de nosotros y de nuestros problemas, no del otro, no nos burlamos del otro, ni juzgamos al otro", explica Arturo Yépez.

Para la realización de esta serie épica que rinde homenaje a la famosa consola de videojuegos, agrega, "nos pusimos como meta el tener ese humor al que nuestra audiencia de Enchufe.tv está acostumbrada, sumando un elemento dramático de historias de personajes bidimensionales profundas, que tienen deseos, que tienen necesidades, de manera que la gente se ría pero también se emocione y empuje a un personaje a que consiga su meta”.

En la producción de Mortal glitch otro elemento relevante es la escenografía, pues no se trata de simples fondos para cobijar a los protagonistas, si no que se vuelven personajes dentro de la historia.

“Trabajamos muchísimo en la conceptualización de los espacios del universo del juego, entendiendo también las posibilidades que teníamos en Ecuador", relata el productor.

Agrega que para el equipo creativo, el aspecto visual representó un meticuloso trabajo, con los recursos que tenían a la mano en su país.

"Para nosotros era súper importante desde el principio que se filmara en Ecuador, por los paisajes que tenemos y por la capacidad técnica, creativa y artística que existe acá. Fue un trabajo delicado entender qué significaba cada espacio dentro de la historia tanto para el personaje como para el juego de video”, subrayó.

Además, Mortal glitch, plantea una nueva forma de visualizar a los héroes de videojuegos y todavía más allá, ver de una manera distinta a las figuras que desde inicios de la humanidad, fueron puestos en este concepto, agrega.

“El héroe de Mortal glitch es un ser completamente ordinario, es como cualquiera de nosotros, pero que toma la decisión de hacer algo para salvar su mundo o para cambiar su cotidianidad y que rompe su programación”, aseguró el productor.

Mortal glitch, protagonizada por Antnnella Valeriano, Orlando Herrera y Diego Ulloa, estará disponible en el canal de Enchufe.tv de manera gratuita a partir de este 2 de septiembre, con un episodio semanal.

Los suscriptores de YouTube Premium podrán acceder a los cinco episodios del show a partir de esta misma fecha.