MTV VMS´s 2023: Lista completa de ganadores

Newark, EE.UU. (EFE).- La estrella del pop Taylor Swift triunfó este martes con su tema "Anti-Hero" en una larga gala de los premios Music Video Awards (VMA) del canal de música MTV, que estuvo dominada por las mujeres, las celebraciones del aniversario del hip-hop y una confusión de última hora.

Taylor Swift, que está arrasando con su gira "The Eras", era la más nominada y cumplió las expectativas llevándose los galardones más codiciados: artista del año, videoclip del año, canción del año y canción pop, además de dirección, ya que fue ella misma quien se puso detrás -y delante- de la cámara.

Swift, que optaba a once estatuillas de "astronauta", se hizo finalmente con nueve: también cosechó las de álbum del año, mejor espectáculo del verano, cinematografía y efectos visuales.

No obstante, la MTV sembró la confusión cuando, después de cuatro horas, finalizó la gala en el Prudential Center (Nueva Jersey, EE.UU.) sin dar a conocer los ganadores de varias categorías, que después fue actualizando en X (antes Twitter) y en su web sin atender a las preguntas de los medios.

En general, y pese al imprevisto, fue una gala especial para las mujeres, que copaban por primera vez todas las candidaturas a artista del año, y sobre todo para las mujeres latinas, que acapararon el escenario recogiendo premios, como Shakira, Karol G y Anitta, y haciendo actuaciones trepidantes y coloridas.

Los VMA son los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV: se entregan desde 1984, por lo que prácticamente todos los protagonistas de la noche tuvieron una anécdota que contar sobre cómo crecieron viendo el canal televisivo de música, creando un ambiente de nostalgia.

También contribuyeron a ese ambiente reuniones como las de la "boy-band" pop NSYNC o la banda de rock de estilo "emo" Fall Out Boy, que contrastaron con nombres más actuales, como Doja Cat, Peso Pluma, las mexicanas The Warning o los coreanos Stray Kids.

PODER LATINO EN LA MÚSICA

La colombiana Shakira se llevó un galardón de homenaje a su carrera, el Video Vanguard Award, que dedicó a su "gente latinoamericana", y después recogió otro con su paisana Karol G por su colaboración "TGQ", en el que se acordaron de Barranquilla y Medellín, sus ciudades.

Shakira protagonizó uno de los grandes momentos de la gala: comprimió sus éxitos en un trepidante popurrí de 10 minutos en el que le dio tiempo a bailar, a mover sus famosas caderas, a "surfear" sobre el público y a subir a un podio que se elevaba en el aire.

También destacaron los espectáculos de Anitta, que primero ofreció funk brasileño y después una curiosa colaboración con el grupo de K-pop Tomorrow x Together; Cardi B, que se reunió con Meghan Thee Stallion; y Karol G, que hizo resonar reguetón en la sala.

Aparte, Fat Joe y Thalía presentaron el premio de la categoría latina, en el que repitió Anitta por segundo año con "Funk rave", y señalaron que la "música latina alcanzó 1.000 millones de dólares" en 2022, una creciente popularidad claramente reflejada en esta gala de la MTV.

ANIVERSARIO DEL HIP-HOP

El hip-hop fue otro de los protagonistas coincidiendo con el 50 aniversario del género, con un concierto de cierre en el que estuvieron pioneros como Grandmaster Flash, LL Cool J, Lil Wayne y Nicki Minaj, que se llevó el premio a mejor videoclip en este género por "Super Freaky Girl".

Un rato antes, P. Diddy, que recibió el premio Icono Global, hizo un repaso por sus canciones más populares, como "I'll be missing you" y "Last night", en el que se acompañó de Keyshia Cole; y también hubo otros nombres destacados como el de la joven rapera Ice Spice, mejor nueva artista.

La MTV repartió varios galardones por género musical y este año estrenó el de "afrobeats", que recayó en el cantante nigeriano Rema por su tema "Calm Down" junto la estadounidense de origen mexicano Selena Gomez y que este dedicó a África.