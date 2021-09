My little pony llega al cine en película animada

Esta es la película que Paulina Goto hubiera querido ver cuando era niña. La actriz describe como una experiencia emocionante y divertida su debut en el doblaje, para la cinta My little pony: Nueva generación, en la que da voz a una princesa pegaso que sueña con ser una estrella pop. “Fue un reto para mí, pero es algo que disfruto y me da mucho orgullo”, comentó en entrevista con El Sol de México.

Expresó su emoción por formar parte de un proyecto que representa aquello que le hubiera gustado ver en el cine en su infancia. “Tiene un mensaje poderoso e importante sobre la amistad, la unión, y sobre quitarte los prejuicios y abrirte a conocer a las personas. Abrazar las diferencias y encontrar esos puntos en común, y así darnos cuenta que cuando estamos unidos somos más fuertes”, declaró Paulina.

La cinta sigue la travesía de una poni terrestre llamada Sunny Starscout (con la voz de la cantante Belinda), quien tras la llegada de una unicornia de nombre Izzy (Leticia Amezcua), emprenderá un viaje a la tierra de los pegasos para intentar encontrar la magia, y unir nuevamente a las tres especies, que llevan años enemistadas.

La también cantante confesó que le pareció muy interesante el arco de su personaje, Pipp Petals, ya que en un principio pareciera un ser superficial a la que sólo le interesa tener “likes” y fama, pero conforme se desarrolla la trama, logra abrirse y sumarse de lleno a la comunidad de los ponis.

“Está súper clavada en las redes sociales y en una onda muy superficial, le cuesta conectar con el presente y con quienes tiene a su alrededor, pero va evolucionando a lo largo de la historia”, mencionó.

El actor y cantante Vadhir Derbez interpreta a Hitch, y le complace saber que podrá compartir esta película con toda su familia, especialmente con su hermana pequeña y su sobrina.

El actor adelantó que el público disfrutará mucho de la comedia y la parte musical, y será una gran ventana para que incluso los mayores de edad se queden con una moraleja.

“Como adulto ya tienes las cosas muy marcadas y asentadas, muy sembradas en ti, entonces hay que deconstruir un poco. La manera más fácil de hacerlo es sentándote a ver una película que no te diga las cosas las cosas a la cara, sino que te entretenga y, poco a poco, con el mensaje que te da, hagas tus propias deducciones”, afirmó. My little pony: nueva generación se estrena en Netflix este viernes.