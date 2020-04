¡Guillermo del Toro platicará con fans y transmitirá el Laberinto del Fauno!

Más allá de ser uno de los cineastas más talentosos de la actualidad, al tapatío Guillermo del Toro se le ha venido reconociendo gracias a su buena onda, sus ganas de ayudar y lo accesible que suele ser para apoyar buenas causas e intercambiar palabras con sus seguidores. Y ahora, a pesar del confinamiento en casa debido a la pandemia por el Covid-19, el ganador del Oscar sostendrá una charla con sus seguidores esta noche vía digital.

Tomorrow, Academy Award-winning director Guillermo del Toro (@RealGDT) joins @cameron_tiff to revisit the dark fairytale, anti-fascist political allegory, and international box-office hit PAN’S LABYRINTH. #TIFFAtHome pic.twitter.com/TNclXPPUbz — TIFF (@TIFF_NET) April 27, 2020

Esta charla será después de que se proyecte la que es tal vez su película más emblemática, El laberinto del fauno, la cual le dio su primera nominación a mejor película extranjera representando a México. La película de corte fantástico podrá ser vista gratuitamente en línea a partir de las 19:00 horas. Así que es una buena oportunidad para disfrutar de la gran imaginación de Guillermo del Toro.

Al finalizar la película, el tapatío estará conviviendo son sus seguidores a través de una charla en vivo, en donde contestará preguntas de sus fans, además de contar esas anécdotas que siempre lo caracterizan, buscando impulsar a que todos los amantes del cine se animen a cumplir su sueño e ingresen a la meca cinematográfica, tal cual lo hizo Guillermo, que es hoy uno de los personajes más importantes y buscados para hacer realidad grandes proyectos.

En esta charla, Guillermo dijo que lo que busca es que todos aquellos que se les anda acabando la creatividad en la cuarentena, puedan convivir un rato con él y despertar las ganas de echar a volar la imaginación y que grandes cosas sucedan en estos tiempos.