Nohemy encuentra su identidad en la música

La cantante Nohemy considera que una de las asignaciones de un artista es buscar su identidad, y aunque considera que no es tarea fácil pues “vivimos en un mundo donde tenemos muchas influencias e inseguridades”, es un proceso que ella ha vivido durante los últimos nueve años y llega a su punto cumbre con el disco Nohaus.

Este trabajo ofrece una fusión de música house con tintes de urbano, y surgió como un proyecto experimental para encontrar nuevos sonidos. “No estaba con la mentalidad de hacer un álbum, sino que buscaba esa identidad como artista, una música que me representara y dijera ‘este es mi sello’”, narra en entrevista con El Sol de México.

Puede interesarte: Marisol Sosa rinde homenaje a José José con versiones en rock

El álbum se compone de ocho temas compuestos por ella con su estilo propio, pues considera que cuando un artista encuentra ese distintivo, es más fácil establecer una comunicación con sus seguidores.

Para la realización de este material, según plática, le tocó “escucharme a mí misma y usar solamente mi opinión para decir ‘esta canción es buena o no’. Antes sentía que necesitaba mucho esa validación de la gente que me dijera ‘sí es buena’, porque no lo creía yo, pero el arte no tiene un tiempo de inspiración”.

Relató que mientras avanzaba en la composición, crecía su seguridad. “Cuando iba como por la tercera canción me di cuenta que estaba haciendo algo especial por primera vez y que me sentía súper segura. Ahí fue que me enfoqué y quise conceptualizar, para darles a los fans lo mejor de mí. Ser transparente y vulnerable con ellos”.

La intérprete comenzó a explorar su pasión por la música desde que era pequeña, cuando cantaba en el coro de la iglesia, donde sus padres eran pastores. A los ocho años escribió su primera canción, Yo quiero ser un ángel, y aunque nunca la grabó, considera que desde ese momento tenía la inquietud de escribir.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando estamos pequeños hacemos cosas sin darnos cuenta que, cuando somos grandes, terminan siendo esa pasión, esa carrera. Así sea un deporte, cocinar, leer, lo que sea. Cuando miro hacia atrás, miro más que claro que ser artista es ser mi llamado”, cuenta al respecto.

Actualmente Nohemy ya trabaja en lo que será su siguiente disco, una producción titulada Norock, donde continuará su exploración por los géneros musicales. Asimismo, espera pronto tener la oportunidad de abrir la gira de algún artista para llegar a más gente, figuras como Jhay Cortez y Pol Granch están en su lista.