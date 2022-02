Obra de teatro tendrá una celebración con multiverso

Hoy se celebran las 200 representaciones de Agotados, una obra que presenta a 40 personajes diferentes, interpretados por un mismo actor. Michelle Rodríguez es la encargada de encarnar todos estos papeles, en la más reciente temporada de la puesta, algo que ha sido para ella su mayor reto.

“Fue un proceso peculiar, porque construir a cada uno de los personajes fue de las cosas que más disfruté de esto. Pero hubo un momento en el que tuve miedo, y creí que no iba a poder. Cuando lo empiezas a pasar, te das cuenta que no está tan difícil, porque ya le entendiste”.

La actriz subrayó que el apoyo del director, Joserra Zúñiga, fue crucial para sacar adelante el proyecto, y ejecutar el guion con éxito. Asimismo, agradeció a sus predecesores, Faisy, Alan Estrada y Alex Fernández (quien actualmente alterna las funciones con ella), el haberle brindado su apoyo y consejos durante el proceso.

La función de aniversario se celebrará con un multiverso, pues todos los actores que han pasado por la puesta (además de los ya mencionados, estarán también Paola Gómez y Chumel Torres) se unirán en el escenario, por primera y única vez.

Michelle adelantó que cada uno escogió su personaje favorito, y dado que ella es quien se encuentra en temporada, Sam, el protagonista, será encarnado por ella. “Es algo que no podía pasar, porque el chiste es que cada uno hacemos todos los personajes, pero en esta ocasión por pura celebración lo haremos. De pronto voy a interactuar con mis compañeros”.

Al haber formado parte de una obra tan desafiante, la también comediante aseguró que hoy se siente más preparada que nunca para los próximos retos que le brinde su carrera, y se dijo emocionada por seguir explorando sus capacidades actorales.

“Construir personajes que no tienen nada que ver conmigo, como un chef machista, un francés o un yucateco, que son primero hombres, y muy ajenos a mí, me hace pensar que ir descubriendo las posibilidades de acción, y ver que mi cuerpo puede hacer otras cosas, me hace muy feliz”.

La función de aniversario de Agotados se celebra hoy a las 20:30 horas, en La Teatrería, y a partir del 5 de febrero se presentará todos los sábados y domingos, a las 17:30 y 20:00 horas.

Además de este proyecto, Michelle estrena esta semana la nueva temporada de Me caigo de risa, que se transmite de lunes a jueves a las 20:00 horas por Canal 5, y próximamente de la serie 40 y 20.