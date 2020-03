Patricio Borghetti también da positivo a coronavirus

Luego de que se revelará que Odalys Ramírez estaba infectada por el Covid-19, ahora fue Patricio Borghetti, quien también confirmó dar positivo al virus.

Por medio de sus redes sociales, el Pato reveló que tras el positivo de su esposa, se realizó una prueba, la cual confirmó también ser portador del coronavirus.

El artista manifestó que el resultado “era lo que esperaba la familia debido a la cercanía”, sin embargo, aseguró que no tiene ningún síntoma y que se siente muy bien.

Asimismo, reveló que Odalys también se encuentra bien pero destacó que "ella si tiene falta de aire y tos pero muy moderada".

Reveló que los neumólogos le dijeron que su contagio no fue por su viaje a Madrid, el cual realizó hace 18 días pero aun desconocen cómo tanto él y la actriz pudieron haberse enfermado.

Por último, exhortó a sus seguidores a tomar sus precauciones y aseguró que continuaría informando sobre su situación y la de 'Oda'.

A salir de esta con toda la actitud! Y a cuidarnos todos por favor!

Prueba de Odalys, en laboratorio privado

La pareja quiso compartir su experiencia para orientar a las personas en el proceso que se debe realizar ante la sospecha de estar enfermo y sobre todo hacer conciencia.

Odalys mencionó que siempre ha padecido de enfermedades respiratorias, lo que consideró "normal" y siguió trabajando, pero las alarmas se prendieron cuando empezó a faltarle el aire.

Se realizó la prueba en un hospital privado porque es lo que cubre su seguro de gastos médicos, la cual tuvo un costo de 4 mil 500 pesos, aunque comentó que la semana pasada costaba lo doble.

"La cantidad de gente contagiada que no tiene acceso a la prueba sigue ahí y no por irresponsable, sino porque no tiene para pagar la prueba", dijo.

A esperar los resultados dentro de 72hs, en cuarentena . Aquí nuestra experiencia por si les sirve la información .

Contagiados en Televisa

Este miércoles se filtró un comunicado interno de Televisa donde se informaba que hasta ese momento había dos contagiados de Covid-19 en Televisa San Ángel, quienes ya se encuentran en cuarentena.

El texto, sin fecha ni firma, pero que fue distribuido a los empleados la noche del martes, agrega que la gente que tuvo contacto con estas personas, también están en aislamiento.

La información que la empresa compartió sólo con sus trabajadores, se difundió a través de las cuentas de redes sociales de las actrices Nelssie Carrillo y Camila Selser.

Hasta el momento, la televisora no ha emitido un mensaje oficial y trascendió que el personal de Televisa Santa Fe ya realiza trabajo en casa.