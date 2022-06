Omar Chaparro regresa al ámbito musical

Omar Chaparro quiere que sus hijos aprendan la importancia de nunca renunciar a sus metas. Por ello, a diez años de haber debutado como cantante, retoma ese camino con mucho entusiasmo, y con el objetivo de predicar con el ejemplo, y demostrar que, con trabajo arduo y constante, todo lo que se propongan es posible.

“No hay un manual para educar a los hijos, y siempre trato de darles una lección o regañarlos, pero me he dado cuenta que luego no escuchan”, contó en entrevista.

“Me doy cuenta que el ejemplo es una orden silenciosa, todo esto lo hago por la pasión por la música, y convertí una parte de mi mente que tenía miedo y creencias limitantes, a atreverme a pensar de una manera distinta, y me emociona que mis hijos vean eso, y el mensaje es que no hay imposibles”.

El cantante se presentó con lleno total el pasado sábado en la Feria de Santa Rita, en Chihuahua, y aunque su familia no pudo acompañarlo por compromisos laborales, platicó que estaban muy emocionados por ese logro, y anhela seguir presentándose para compartir con ellos. “Estoy ansioso de que esto siga moviéndose, me encantaría pronto dar un concierto y llevarlos”.

Omar inició su carrera musical en 2012, con el álbum El gori gori, y desde entonces ha lanzado dos discos más, Me enamoré de ti y Como caído del cielo (parte del soundtrack de la película homónima, lanzada en 2019).

Fue hasta el pasado mes de agosto que presentó un nuevo sencillo, titulado Las locuras mías, el cual sería el primer corte de su cuarto material, donde además incluirá sus más recientes canciones, Fue difícil y La derrota.

El también actor externó su alegría de haber iniciado esta nueva etapa como músico con el pie derecho, pues desde pequeño había tenido esa inquietud por cantar.

“Viene del alma, o de vidas pasadas si es que existen. Por eso ha sido un descubrimiento muy curioso, porque tengo la certeza que nací para cantar, pero mi cabeza me decía que no sabía y no podía. Era una lucha entre el alma y la mente, y cuando le bajé el volumen a la mente, mi cabeza aprendió, se sugestionó y cambió su manera de pensar”.

Sin embargo, reconoció que llegar a donde hoy se encuentra no ha sido fácil, pues tuvo que enfrentar críticas de algunos colegas e incluso de su propia esposa, pero su gusto por la música fue el motor que lo llevó a perseverar durante tanto tiempo.

“Amo actuar, pero sin duda canto mucho más de lo que actúo. Eso lo hago en las películas, pero canto desde que me levanto, ya incluso cuido no hacerlo frente a mi familia porque ya los tengo hartos”, compartió entre risas.

Con respecto a su estilo preferido, aseguró que es muy versátil, y disfruta de entonar canciones de todos los géneros. “Me gusta cantar desde Pedro Infante, Javier Solís, José José, Elvis, Sinatra, de todo un poco”

Para los próximos meses planea seguir agendando shows en vivo, y lanzar al menos cuatro sencillos más para complementar su disco. Asimismo, externó su deseo de colaborar con otras figuras de la música, como Julión Álvarez, con quien ya había tenido un acercamiento hace diez años.