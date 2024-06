Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman su romance: "no es una nueva relación"

Después de varios días de especulaciones, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación de pareja, una que comenzó después de que el cantante culminó su unión con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

En entrevista exclusiva para la revista “Hola!”, los exponentes de la música regional decidieron dejar atrás los rumores y afirmar que se encuentran en una relación, en lo que definieron que no es un nuevo comienzo sino el retomar algo que ya tenían ambos.

Al respecto, ambos sintieron cierta complicidad desde hace algunos años cuando se conocieron la primera vez y colaboraron musicalmente, esto para la canción “Dime como quieres” lanzada en el 2021.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos nosotros”, habría declarado Ángela Aguilar de acuerdo a la revista.

Sobre el momento en que decidieron comenzar todo, no está claro si fue una vez que Nodal volvió a estar soltero tras terminar con Cazzu, algo que se hizo oficial el pasado 23 de mayo, hace poco menos de tres semanas.

Dentro de la publicación también se explica que Nodal se lleva muy bien con la familia de Ángela Aguilar y que la pareja se encuentra muy feliz, con muchos planes a futuro y con viajes ya por realizar.

También fueron dadas a conocer las primeras imágenes de ambos artistas como pareja, en la primera de ellas se les ve en una especie de puente con un parque de fondo, en donde Nodal abraza a Ángela, mientras le da un beso en la mejilla. En otra imagen, Nodal se encuentra interpretando una canción con la guitarra y Ángela con los ojos cerrados lo escucha atentamente.

Redes reaccionan a la confirmación de Christian Nodal y Ángela Aguilar como pareja

Después de que se diera a conocer la publicación y la confirmación de la nueva pareja, las redes sociales posicionaron los nombres de Christian y Ángela entre las principales tendencias.

En su mayoría, los fans no estuvieron muy de acuerdo con la unión, en especial del lado de Nodal por el poco tiempo que ha pasado desde la confirmación de su separación con Cazzu, con quien tiene una hija.

“Hace dos semanas que terminaste tu relación oficialmente con Cazzu y ahora sales con todo y exclusiva en una revista que tienes un noviazgo con Ángela Aguilar. Tenías que ser hombre Christian Nodal”. “Si se me fue la boca de lado con lo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, no me imagino cómo estará la de Pepe (Aguilar)”. “Ángela Aguilar se va a arrepentir en algún momento lo sé, se me hace interesante lo de que no es una relación nueva porque a ella se le relaciona con él desde que estaba con Belinda”. “Karla Panini y Ángela Aguilar compitiendo por ver quién es la peor amiga”. “Cómo le hace para andar de saltamontes así (Nodal)”, señalaron los usuarios.

En redes muchos criticaron que, la primera vez que se habrían conocido Ángela Aguilar todavía no era mayor de edad, al tener actualmente 20 años, mientras que Christian Nodal ya tenía 21 años, actualmente 25 años.

De igual forma, decidieron revivir una entrevista a Ángela Aguilar en donde se decía emocionada y contenta por convertirse en tía, al referirse al nacimiento de la hija de Christian Nodal y Cazzu. Además, recordaron que sí tenía una relación de amistad con la cantante argentina al siempre comentarle mensajes de apoyo en sus redes sociales.

