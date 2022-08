No me voy a callar: Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia que sufrió acoso

Ary Tenorio, una youtuber venezolana conocida también por tener un noviazgo con Luisito Comunica, denunció haber sido acosada por un hombre en las calles de la ciudad y decidió denunciarlo en sus redes sociales.

La también modelo explicó que mientras caminaba una persona se le acercó en una moto, lo que la hizo pensar que estaba a punto de sufrir un asalto, pero la realidad es que la tocaron sin su permiso.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea... iba en una moto, se sube a la banqueta con una moto. Yo volteo y digo: me va a robar, antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”, explicó.

El hombre se acercó a tocarla y posteriormente le dijo algunas frases que la hicieron sentir incómoda y se alejó sin preocupaciones.

“El hombre me agarró las nalgas con aquel deseo. Qué asco, qué cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía de: ‘ah, qué rico, que no sé qué' No, no, no”.

La influencer intentó empujarlo, pero no consiguió nada e incluso las personas alrededor no hicieron nada ni se acercaron a preguntar si se encontraba bien, además, el sujeto se fue sin ninguna prisa.

Ary Tenorio ya había sido acosada

La modelo contó que esta no era la primera vez que le sucedía algo así, ya que hace cinco años fue acosada en un Metrobús de la CDMX.

Relató que se encontraba en el área exclusiva de mujeres, pero un hombre que estaba ahí se acercó mucho y pegó su cuerpo al de ella, pero una mujer al darse cuenta le dijo que se alejara de él y se moviera de lugar, sin embargo el sujeto no se detuvo y la tocó.

“El metrobús iba super lleno y siento que me agarra la nalga, no dije nada, me volteé y le di con todas mis fuerzas un puñetazo en el pecho”, explicó.

La influencer narró que enfrentó al hombre, pero él negó haberle hecho algo e incluso las demás mujeres comenzaron a atacarla verbalmente.

“Pero, ¿saben qué fue lo que más me dolió? que las mujeres me dijeron: ‘Vete a tu país, maldita extranjera’ Tenemos que ponerle un alto a esto”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, Ary pidió que dejaran a un lado esas actitudes misóginas y permitieran a las mujeres salir a la calle vestidas como quieran sin molestarlas ni tocarlas, pues no tienen ningún derecho.