“Dedicado a mis asaltantes”: Ferdinando Valencia narra violento atraco

Con un video publicado en Instagram, del actor Ferdinando Valencia dio a conocer que fue víctima de un violento asalto mientras circulaba en su automóvil con dirección al Periférico.

En su narración, menciona que dos sujetos se acercaron a su vehículo, tocaron la ventana, “me apuntaron con una pistola”, dijo; él intentó avanzar pero no pudo, incluso trató de cubrirse del arma, pero al avanzar un par de metros recibieron el impacto de un balazo en una ventana, en ese momento tanto él como su asistente fueron despojados de sus relojes y dinero en efectivo.

Tras el atraco, el actor habló sobre el difícil momento y no solo mostró los daños materiales, sino compartió los daños emocionales que este acto pudo haber provocado en caso de terminar en una tragedia.

Tras nuestro asalto esta es mi reflexión, igual y va un poco cargada de emociones, pido disculpas a quien se sienta ofendido, sólo pretendo despertar un poco de conciencia colectiva. #bendiciones🙏

“Me dio impotencia, me da tristeza, no solo por perder un par de valores, todo lo que hay detrás, ellos llegan por un reloj, exponen una familia entera, al exponer a mi vida exponen a mi hijo, mi hija…”, mencionó.

Incluso, cuestionó a los autores del delito y los exhortó a ser mejores personas, “este mensaje es para ustedes que me lo hicieron, no van a solventar nada, yo quiero lo mejor para ustedes, incluso a pesar del coraje que tengo de lo que me acaban de hacer, no me dejan de dar mucha lástima”, destacó.