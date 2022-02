Joaquín Cosío llora durante entrevista al recordar un momento de su infancia; ¿que le pasó al actor?

Más allá de su imagen rudo y fuerte, el actor mexicano Joaquín Cosío, conmovió a usuarios de las redes sociales al contar entre lagrimas durante su entrevista con Yordi Rosado, un triste momento que marcó su infancia.

Originario de Tepic, Nayarit, pero naturalizado juarense, el ahora actor internacional, no pudo contenerse al llanto, al recordar el día que se graduó de la escuela primaria, ya que en la ceremonia nadie de su familia pudo acompañarlo debido a que todos estaban ocupados.

Explicó que al momento de que lo nombraron para recibir su diploma, no recibió ningún aplauso, razón por la cual no pudo evitar llorar.

"Me acuerdo cuando me gradué de la primaria, hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia, porque no podrían y cuando paso a recibir mi diploma, no me aplaude nadie. Todos estaban trabajando para procurarme, no había tiempo para eso", dijo Cosío entre lagrimas.

El actor, interprete de ´El Cochiloco´, en la película Infiero, contó a Yordi Rosado, la dura infancia que tuvo, al no contar con la compañía de su padre y madre, esta última fallecida cuando él apenas tenía 1 año y medio de edad.

"Las huellas más dolorosas son las que nos han forjado", dijo Joaquín Cosío, quien aseguró que hoy en día trata de vivir los momentos con su hijo, que él no pudo pasar con su familia.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez