¿Johnny Depp empujó a Kate Moss por las escaleras? Declaración sacude defensa de Heard

La intervención de la modelo Kate Moss como testigo en el juicio que enfrenta el actor Johnny Depp con su exmujer, era de gran importancia para los abogados del actor, ya que mantuvo una relación con él y en la actualidad mantienen una buena relación.

Este miércoles, Moss apareció brevemente en un video para dar su declaración, la cual se volvió tendencia mundial al desmentir acusaciones anteriores por parte de Amber Heard.

Te puede interesar: ¿Camille Vasquez y Johnny Depp tienen una relación? Así respondió la abogada del actor

La supermodelo aseguró que su caída por las escaleras durante sus vacaciones en Jamaica fue un accidente. Ella resbaló y Johnny Depp acudió para ayudarla.

“Nunca me empujó, pateó o me tiró por las escaleras”.

El abogado de Depp, Benjamin Chew, preguntó a Moss qué había sucedido en Jamaica, y su respuesta representó un revés para la defensa de Amber Heard, ya que desmintió sus acusaciones anteriores contra el protagonista de Los Piratas del Caribe.

Johnny Depp durante la declaración de Kate Moss. / Foto: Reuters

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me deslicé por las escaleras. Me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor".

Aseguró también que Depp corrió para ayudarla, la llevó a su habitación y le consiguió atención médica.

😯 Asimismo, describió el incidente donde cayó de las escaleras, el cual había mencionado #AmberHeard.

Aseguró que #JohnnyDepp la ayudó y la acompañó a recibir atención médica.pic.twitter.com/Oseuhz1BvC — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 25, 2022

Casualmente fue la propia Heard quien dio pie a que la modelo intervenga en el juicio, cuando al describir un altercado entre Depp y su hermana dijo que le "recordó" a un rumor por el que supuestamente el actor empujó por las escaleras a Moss.

OMG! La verdadera razón por la que Johnny Depp no ve a los ojos a Amber Heard durante el juicio

"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé", aseguró Heard tras reconocer que pegó al actor para defender a su hermana mientras ambos discutían.

Tales palabras fueron celebradas por los abogados de Depp dentro del juzgado, ya que según la prensa estadounidense, Moss mantiene una buena relación con el actor y la simple mención del incidente permitía incluir a la modelo en la lista de testigos.

Con información de EFE









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music