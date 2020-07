Lorena Herrera no piensa vacunarse contra Covid-19 y explica por qué

La famosa actriz, Lorena Herrera, ha dado de qué hablar, pues a través de una entrevista dio a conocer que pese a que en un futuro cercano alguna vacuna contra el Covid-19 esté lista, ella no se la aplicaría.

De acuerdo con Herrara, esta decisión la ha tomado debido a que este tratamiento es nuevo no se sabría las consecuencias que podría tener en la salud a corto, mediano o largo plazo.

“Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo en base al coronavirus y del coronavirus se sabe poco”, dijo la actriz.

A diferencia de muchos, que esperan con ansias la cura para esta enfermedad que ha causado más de 660 mil muertes en todo el mundo, Lorena, quien ya ha compartido un remedio casero para curar el coronavirus, reiteró que el virus es nuevo y desconocido para la humanidad, por lo que no se sabe, de manera certera, si la vacuna pueda agravar el estado de salud de las personas, en lugar de mejorarlo.

“¿Se ha utilizado esa vacuna en seres humanos? No vaya a ser que al rato te la pones y resulte que al año te empiece a provocar determinados problemas en tu salud”, comentó.

Asimismo, al realizarle una pregunta sobre el uso del cubrebocas en espacios públicos, la actriz indicó que en su opinión solo debe ser utilizado cuando hay un grupo mayor de personas, de lo contrario, basta con la sana distancia.

“Si yo voy al parque y en el parque hay cinco personas y están todas distantes ¿para qué voy a usar cubrebocas? No hace falta, eso es lo que yo siento”, añadió.

“Si yo voy por una calle que está vacía y no hay gente, no me pongo el cubrebocas, pero cada quien”, continuó.

Finalmente, Herrera fue cuestionada sobre las resientes críticas que Paty Navidad ha recibido a través de redes sociales luego de reconocer que no cree en el coronavirus, razón por la que internautas han pedido cancelar sus cuentas de Twitter e Instagram. En respuesta, Lorena defendió a la cantante y pidió a los usuarios de dichas plataformas respetar las creencias de los demás.

“Como toda buena sinaloense y yo también, decimos las cosas como las pensamos. La verdad es lamentable que la ataquen tanto, me parece estúpido que pidan cerrar sus cuentas. Respeten”, puntualizó.