Ni Brad Pitt, ni George Clooney; Alfredo Adame considerado “el hombre más sexy del mundo”

Como ya es costumbre Alfredo Adame de nueva cuenta se volvió tendencia en redes sociales, pero esta vez no se vio envuelto en un escándalo de peleas y golpes, sino por su lado sexy.

No cabe duda de que en los últimos años Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar y se ha mantenido en la boca de varios medios de comunicación; generalmente su carácter y prepotencia han sido las parteaguas para que sea sujeto de varias críticas .

Te puede interesar: Alfredo Adame anuncia boda; ¿quién será la nueva esposa del actor?

A través de redes sociales se dio a conocer un video capturado durante el reality show “Soy famoso ¡Sácame de aquí!”, donde participa Adame y su nueva novia Magaly Chávez.

En clip del video, el enemigo número uno de Carlos Trejo asegura haber competido en el certamen “The sexiest men living”, en el cual sus principales rivales fueron George Clooney, Brad Pitt y Bradley Cooper; el principal objetivo del certamen era elegir al “hombre más sexy del mundo” y ¿adivinen quién ganó?

Alfredo Adame aseguró que humilló a diversos galanes de Hollywood y que fue nombrado “el hombre más sexy del mundo” pic.twitter.com/B5tclH3ZW9 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2022

“En la primera ronda salieron eliminados Cooper porque pues namas' no, tiene cara como de medio soso, luego quedamos Clooney, Pitt y yo. Brad desistió porque ya cuando nos vio a Clooney ya mi dijo 'no manches, esto si no', y luego Clooney, cuando hicimos la última prueba de imagen, agarró y dijo 'no, lo admito, Adame es más sexy que yo', contó con el entusiasmo de Alfredo.

El ex director de Hoy afirmó que sus contrincantes no podrían llegarle a los talones, pues la sensualidad que derrocha no la tiene nadie.

No cabe duda de que el señor Adame, aparte de ser conflictivo, también tiene el ego muy alto.

Publicado originalmente en La Prensa