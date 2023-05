Yolanda Andrade revela que tiene un aneurisma: "Estoy aquí de milagro"

Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación luego de pasar tiempo en el hospital por problemas de salud.

Desde su automóvil y acompañada de Montserrat Oliver, la conductora mexicana se dijo “muy cansada” mientras rompió en llanto.

Yolanda Andrade no quiso revelar su diagnóstico de salud, asegurando que “pueden ser muchas cosas”. La presentadora de 51 años de edad contó que pensó que se trataba de un tumor, aunque después el médico lo descartó: “Tengo un problema que no se me ha quitado por la aneurisma que tengo acá”.

Lee también: "Estamos cuidando de él", dice familia de Ricardo O'Farrill tras polémica con comediantes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda Andrade (@yolandaamor)

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía la cita con el doctor, pero la cambiamos... entonces debo tener de prioridad mi salud y no me siento bien", dijo.

"Joe", cómo la conocen sus amigos, contó que sus problemas de salud iniciaron con vómito y diarrea, pero “después acabó con una cosa en la cabeza”.

La mexicana contó que ha sufrido desgaste físico y expresó querer regresar a su casa para descansar: “Ayer me sentí bien, pero después me volvió a dar lo del ojo”.

Detalló que está siendo atendida en un hospital privado y lamento que otras personas enfermas atraviesen por una situación complicada de salud.

“Yo estoy aquí de milagro... Dios bendiga a los enfermos, a la gente que está en la cama o que tiene un dolor. La salud es lo más importante. Quiero respetar mi cuerpo, mi salud y mi bienestar”, declaró.





¿Qué es un aneurisma cerebral?

El portal ‘Medline Plus’ define un aneurisma cerebral como “un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro”, generando síntomas como párpados caídos, visión doble, dolor detrás del ojo, pupilas dilatadas y adormecimiento en el rostro.

El aneurisma cerebral puede ser muy pequeño. Si se llega a romper se presentan otros padecimientos como vómitos, dolor en el cuello y pérdida del conocimiento, por lo que la vida del enfermo está en peligro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esta protuberancia aparece justo en el espacio entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren, según informa el portal.

Publicado originalmente en La Prensa