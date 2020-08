Paco de María debuta en concierto virtual

A más de una década en la música, el cantante sonorense Paco de María debuta en el escenario del Pepsi Center a través de un concierto streaming la noche del próximo viernes 14 de agosto. Las ganancias del boletaje se destinará a los 17 músicos dirigidos por Christian Bernard de su Big Band, que lo acompañan desde el año de 2011.

“Es un concierto distinto, sin público presencial, en vivo, filantrópico, de una audiencia mundial, porque se conectarán de distintos países y habrá personas detrás de la pantalla, que por primera vez me escucharán a diferencia de las 16 veces que he estado en el Lunario del Auditorio Nacional antes de la pandemia”.

Declara lo anterior en entrevista con El Sol de México Paco de María, quien interpretará canciones de balada pop, las de toque de jazz, swing, bossa nova, boleros y ritmos latinos, como lo hace saber.

“Me gusta mezclar muchos géneros en el formato de la Big Band, es una de las cosas padres que tiene la música que yo hago como en temas de Juan Gabriel en Costumbres y Ya lo sé que tú te vas o boleros como Bésame mucho y Te quiero como en otras de José José y Frank Sinatra, que son sorpresa y estrenaré aquí temas en inglés que van en mi quinto álbum que aún no colocó virtualmente como la de Queen con Don’t stop me now", informó.

A más de cuatro meses del encierro que lo hizo a lado de su mascota y que sólo se dio la oportunidad hace unas semanas de ir a California, EU, al cumpleaños de su papá y saludar el resto de la familia, manifiesta Paco que llega a este escenario:

“muy dinámico, con toda mi energía a entregar. Y, emocionalmente me siento muy bien. Al principio que llegó la noticia del Covid-19, me dio un shock porque tenía agendados 23 conciertos los que reagendé y que me duró poco, porque me di cuenta que a todas las industrias en el país nos afectó, no nada más del entretenimiento.

“Entonces me puse a trabajar en mí, de manera personal e introspectiva, a valorar lo que tengo, a tratar de eliminar las cosas que no necesito y tenerlas de una manera más básica, de valorar a mi familia, a mis seres queridos, sobre todo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta que es cantar y ser arreglista y coproductor de mis compactos que ya son cinco”, expresó en la charla.

De María se dice listo para la gran noche sin embargo, afirma que: “No nos vamos a engañar, 100 por ciento prefiero como artista tener al público presencialmente y que podamos nutrirnos de la energía de toda la gente que nos brinda en los lugares que me presento regularmente. A mí me encanta interactuar con el público. Más allá de hacer un concierto, trato de hacer una reunión entre amigos como si se tratara la sala de mi casa.

“Esta nueva forma de hacer conciertos por streaming, también me emociona mucho porque es algo nuevo, algo a probar, a cimentar y que seguramente se va a quedar como una opción cuando regrese la nueva normalidad en México. Yo me dedico a la carrera de la música a hacer conciertos para la gente”, detalla.

Dijo aceptar también recitales de los denominados autoconciertos. “Veré qué tipo de oportunidades surgen en plataformas digitales para seguir haciendo lo que me gusta, sin hacer a un lado el Foro Pegaso, Autódromo Hermanos Rodríguez o Arena Ciudad de México. Ahí van los de auto conciertos”, comenta.