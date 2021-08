Patricio Gallardo vuelve como Gerry, en la segunda parte de Control Z

Luego de su éxito en la primera entrega, que fue vista por 20.5 millones de hogares alrededor del mundo en sus primeros 28 días, la serie Control Z regresa para una segunda temporada, en la que los personajes se enfrentarán a una nueva amenaza cibernética.

Patricio Gallardo, quien da vida a Gerry, uno de los antagonistas de la historia, platicó a El Sol de México que le resultó muy interesante profundizar en los aspectos psicológicos de su personaje, y descubrir su lado más sensible.

“Es más profundo lo que le pasa, antes el reto era que no lo entendía y tenía que buscar maneras para empatizar con él, pero en esta segunda parte fue más desafiante para mí como persona. Estuve muy solo toda la temporada, casi no vi a nadie, porque Gerry está huyendo, y fueron momentos muy emocionales”.

El actor compartió que a raíz de su participación en esta serie, le han llegado a sus redes sociales una serie de mensajes por parte de personas que han atravesado situaciones de bullying, o incluso han sido ellos mismos los victimarios de otros.

Al respecto, dijo sentirse muy halagado de que su trabajo repercuta especialmente porque se está representando a las minorías de una forma digna, sin estereotipos en la televisión.

“Me da gusto que le estamos dando voz a comunidades que generalmente no son escuchadas. Por ejemplo, lo que pasó con Isabella (Zion Moreno), que es un personaje trans, le dimos visibilidad a una comunidad que antes era solamente representada en programas como La hora pico, y seguramente lo hacían de una manera muy falsa. Ahora es una manera mucho más real”.

El actor reveló que ésta fue la primera vez que uno de sus proyectos se renovaba para una segunda temporada, por lo que se sentía muy emocionado, pero reconoció la presión ante el hecho de superar su actuación.

Después de reflexionarlo, terminó por concentrarse más en el trabajo que le tocó desarrollar en esta ocasión, y no estar a la sombra de lo hecho anteriormente. “Inmediatamente dije que no iba a estar pensando en eso, si el personaje es peor ni modo, así salió, pero me enfoqué más en él y su desarrollo, no tanto en hacer un mejor trabajo. Si hubiera hecho eso, definitivamente se habría venido abajo todo”, finalizó.