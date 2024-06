Paul McCartney edita un disco de 1974 con motivo del lanzamiento de su más reciente álbum “One Hand Clapping”

Fans de Paul McCartney y Los Beatles se reunieron este sábado en una escucha exclusiva, del nuevo álbum del británico, “One Hand Clapping”, el cual ve luz 50 años después de su grabación en los estudios Abbey Road.

Este material, conformado por 26 temas como “Jet”, “Maynez I’M Amazed”, “Let Me Roll It” y una canción inédita titulada “Hi, Hi, Hi”, se grabó en agosto de 1974, cuando el ex Beatle formaba parte de la banda Wings.

Aunque algunos tracks se filtraron con el paso de los años, nunca se lanzó oficialmente hasta el día de ayer. “¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?”, pregunta el músico de 81 años en un clip publicado en sus redes sociales.

Además de sus temas con Wings, incluye versiones trabajadas de “Let It Be”, “The Long and Winding Road” y “Lady Madonna”, pertenecientes al repertorio del Cuarteto de Liverpool, así como “Gp Now” de The Moody Blues.

Para acompañar este lanzamiento, Sir Paul continuará con su gira “Got Back”, en Uruguay, Chile, Argentina y Perú.