Plaza Catedral, un retrato sobre las dificultades de crecer en Latam

GUADALAJARA.- Ilse Salas filmó en Panamá Plaza Catedral, una historia que aborda temas como la maternidad, la diferencia de clases y las dificultades que enfrentan los jóvenes al crecer en Latinoamérica en un ambiente marginal.

El mensaje final de la película cambió cuando su coprotagonista, Fernando Xavier de Casta, fue asesinado por pandilleros poco antes de concluir el rodaje. Sin ser actor profesional, el joven panameño se robó la pantalla y comenzaba lo que apuntaba a ser una prolífica carrera histriónica que fue interrumpida por la violencia en su país.

“Fernando era un niño muy intuitivo, sumamente sensible, era bailarín de danza contemporánea en una compañía de Panamá que trabajaba con niños en situaciones difíciles. Ahí encontró una oportunidad para expresarse, tenía un mundo interior muy potente y una capacidad de entender la ficción sobresaliente”, recuerda la actriz en entrevista.

Este trágico desenlace convirtió el mensaje de Plaza Catedral en un reclamo sobre la violencia que enfrentan los jóvenes que crecen en Latinoamérica y que trunca muchos de sus sueños.

“La película nunca se pensó como una denuncia social. Siempre fue una ficción que abordaba el duelo de una madre que pierde a su hijo y que quizá nunca se hubiera relacionado con un niño como él. Pero resulta que la realidad nos rebasó, pues lo que se cuenta ahí es mucho más cercano de lo que se pensaba”

Plaza Catedral parte del dolor que Alicia vive al perder a su hijo de seis años que muere en un accidente. Su vida –aparentemente perfecta– queda sofocada por una depresión que la desvincula de la sociedad. Afuera de su departamento conoce a Chief, un niño de la calle de 13 años que se gana la vida cuidando coches y a quien no le tiene la menor estima. Hasta que lo encuentra herido en las escaleras de su edificio, es entonces que le da asilo en su casa y su relación cambia.

“Cuando me acerqué al proyecto sabía que compartiría cámara con un no actor. Pero me emocionaba mucho la idea de que se tratara de un niño. No sé si mi edad haya influido en tener una relación natural o el hecho de que soy madre, porque no sé si hubiera tenido la misma capacidad de entregarme así como sucedió con este personaje”.

La cinta realizada por Abner Benaim, director de filmes como el documental de Yo soy Rubén Blades –quien también funge como productor–, tuvo su premier mundial en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde compite por el Premio Mezcal.

Este es el último proyecto que Ilse Salas estrena este año. Para el 2022 tiene previsto el lanzamiento de Señorita 89, primera serie mexicana original realizada para la plataforma streamingStarzplay.

La actriz había sido contemplada para formar parte del proyecto Las damas de Los Pinos, donde se contará el papel de las primeras damas de México desde 1934 hasta 2018. Sin embargo, Ilse Salas apuntó que ese acuerdo nunca se concretó.

“Se habló, pero yo nunca cerré nada. Hay gente involucrada en ese proyecto que admiro demasiado, pero actualmente no sé en qué estatus se encuentra. Imagínate que me toque hacer a la Gaviota, ¡ay no!”, bromeó.