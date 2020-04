¡Prepara las palomitas! Carlos Rivera deleitará a sus seguidores con concierto íntimo desde casa

Prepárate por que Carlos Rivera ofrecerá un concierto acústico desde la comodidad del sofá, en el que interpretará sus más románticas baladas, gracias a la iniciativa #MúsicaEntreBrothers” de Tecate.

Gossip Se entrega Carlos Rivera en su tierra

La cita es este viernes a las 20:00 horas, hora local de la Ciudad de México y para el Pacífico (GMT-7) a las 19:00 horas. El concierto se transmitirá en vivo a través de Facebook, desde la fan page de Tecate.



Lo anterior forma parte de las diversas iniciativas que han tomado los artistas para regalar un poco de entretenimiento a sus seguidores, debido al aislamiento que se vive a nivel mundial debido al Covid-19.

¿Están listos para cantar con Carlos Rivera desde su sofá?

Trabajar desde el hogar tiene varias ventajas



Los detalles en ➡https://t.co/66BBcaVXTI#HomeOffice #Coronavirus pic.twitter.com/SFfQQYAHNa — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 1, 2020

RIVERA PIDE A SUS SEGUIDORES QUE OREN POR PANDEMIA

A propósito del tema, este miércoles, el intérprete de “Perdiendo la cabeza” pidió a sus seguidores orar a la Virgen María por la pandemia que enfrente el mundo entero, asimismo, exhortó a mantener la fe es estos momentos de contingencia.

Ver esta publicación en Instagram La fe nos sostiene. 🙏🏼✨ Una publicación compartida de Carlos Rivera (@_carlosrivera) el 1 Abr, 2020 a las 6:43 PDT

Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que asusta y aflige; no sé turbe tu corazón; no temas esa enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estas por ventura en mi regazo?, No te apene, ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella: está seguro de que ya sanó", publicó el cantante en su cuenta de Instagram.

Continúa leyendo:

Círculos [FOTOS] Así celebró Carlos Rivera su cumpleaños número 34

Gossip ¡Por si no lo sabías! Carlos Rivera prepara sorpresa musical al estilo banda sinaloense