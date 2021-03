Queen: Rock Tour, el nuevo videojuego exclusivo para móviles

MADRID. Queen: Rock Tour es el nombre del nuevo videojuego exclusivo para móviles que permitirá al usuario sumergirse en el mundo de esta emblemática banda británica de rock, interpretar sus grandes éxitos, tocar con ellos y hasta jugar a ser por un momento el mismísmo Freddie Mercury.



"Salta al escenario y toca con la banda al completo para demostrar tus habilidades musicales tocando riffs de guitarra, solos de batería y mucho más. ¡Todo lo que necesitas es darle a los botones al ritmo de la música!", señala Universal Music en un comunicado.



Queen: Rock Tour da a los jugadores la oportunidad de experimentar "la majestad y grandeza" de lo que es una experiencia en directo con Queen en sus móviles, "con un detalle increíble, al que han contribuido el propio archivo de Queen y de sus expertos", añade la nota.



Al más puro estilo Guitar hero o Rock band, pero diseñado únicamente para dispositivos móviles (Android e iOS), el juego permite a los usuarios sumergirse en el mundo de la banda in, ganando puntos y avanzando al jugar con 20 de sus éxitos más conocidos, incluyendo "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "I Want to Break Free" y "We Are The Champions", mientras tocas en 10 históricos lugares de todo el mundo.



Además se podrá vestir a los músicos con hasta 40 trajes icónicos e históricos de la banda, y desbloquear también curiosidades y fotos exclusivas de los archivos de Queen con la puntuación conseguida en el juego.



"La música de Queen se ha usado en otros videojuegos anteriormente, pero esta es la primera vez que la banda británica saca su propio juego", señala Universal Music, que, junto Hollywood Records, han sido los encargados de crear este juego, desarrollado por Gameloft.



Cedric Ratajczak, director creativo de Gameloft para marcas señala que "nuestra ambición fue ir más allá de las fronteras de la música y los juegos con un experiencia divertida que pusiera a los jugadores en el lugar de Queen en momentos cumbre de su carrera y hacer que interpretaran en tiempo real la música de Queen en directo como nunca antes se había hecho".