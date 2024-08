Revelan claroscuros del club Hells Angels; “hay una dualidad en este mundo”, dice ex integrante

Desconcertante mezcla de criminalidad y lealtad, el club de los Hells Angels es actualmente uno de los grupos de motociclistas más grandes y al mismo tiempo más temidos de la historia. Su alcance es tal que se estima que más de seis mil integrantes recorren las carreteras, no sólo de Estados Unidos, sino de otros países como Canadá, Australia y algunas regiones de Europa, donde los crímenes que se le adjudican han hecho que sea considerada como una verdadera organización criminal.

Sin embargo, esto no siempre fue así asegura a El Sol de México, George Christie, uno de los expresidentes regionales de este club, quien, a sus 77 años, se encuentra ya retirado, convertido en un viejo lobo de carretera que ha escrito libros y hasta tiene un podcast donde habla sobre su experiencia, y que este año forma parte de los personajes claves que aparecen en la serie documental Secretos de Hell Angels, cuyos episodios se estrenan cada lunes, a través del canal de A&E.

“No creo que (ni la ideología de la cultura biker ni del Hells Angels) siga siendo tan pura como lo era antes. Más bien lo que pienso es que necesita son verdaderos líderes, fuertes, con una visión y que puedan hacer que la gente los siga y trate de recuperar la hermandad y esa pureza al rodar en carretera”, comenta el veterano, quien antes de ser un motociclista forajido fue militar y aún recuerda cuando en 1975 un viejo colega, llamado John, le dio la insignia que lo acreditada como miembro del club.

“Él me dijo ‘El parche no hace al hombre, el hombre es el que le da sentido y hace el camino’. Ahora mucha gente usa un parche Outlaw (o forajido), sea cual sea el club, como pudiera ser una declaración en sí misma (de la que no tienen que dar explicaciones)”, agrega, Christie, quien se considera un patriota estadounidense rebelde.

Gossip En El club de los vándalos, Jodie Comer y Austin Butler recrean el ambiente biker de EU en los 60

Luz y oscuridad

Sobre los contenidos de la serie que presenta A&E, que “revelan que los Hells Angels eran un grupo mucho más violento, astuto y altamente organizado de lo que nadie se había dado cuenta” —según asegura el documental— a través de entrevistas exclusivas con otros cuatro presidentes regionales de los Hells Angels en Estados Unidos, así como con oficiales infiltrados y hasta la esposa de Sonny Barger, uno de los fundadores originales del club en cuestión, Christie confiesa no estar del todo de acuerdo con lo dicho.

“Hay una dualidad real en el mundo de los motociclistas: oscuridad y luz, aspectos positivos y negativos, pero todo tiene que ponerse en contexto. Hay algunas acusaciones de algunos de los comentaristas de la serie con las que me ofendí. Una de las mujeres nos llamó ocultistas y los Hell Angels no son una secta sino un club, basados en la hermandad y el rodar en la carretera.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Los Hell Angels junto con otros clubes de forajidos comenzaron en el Sur de California con veteranos que regresaron de las zonas de guerra europea y del Pacífico, que después de la Segunda Guerra Mundial fueron enviados a casa probablemente sufriendo estrés postraumático no diagnosticado y, tal vez otras cosas. Ellos se unieron y fue así que comenzaron los primeros pequeños clubes de motos que después se convirtieron en un fenómeno mundial. No creo que nadie pensara que alguna vez llegaría a esto”, afirma George, quien aunque sabe de la impronta que ha dejado en la cultura biker cree sólo es porque se ha mantenido en la carretera mucho tiempo.

“Sabes, Johnny Cash me dijo que si te quedas por aquí el tiempo suficiente, te darán un lugar y te reconocerán. Bueno, supongo que eso fue lo que hice”, finaliza el veterano forajido, que da un único consejo a todos aquellos que pretendan ser líderes de algo “Sepan que son parte de algo más grande y no se sientan más de lo que en verdad es su puesto”.