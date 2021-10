Roberto Carlo, el primer conductor hombre de La más Draga

El programa La más draga producido por Carlos Villarreal y Bruno Olvez dio un giro al tener en su cuarta temporada a su primer conductor, Roberto Carlo. Entre 14 concursantes, surgirá la triunfadora del reality que se transmite en YouTube y del cual también saldrá el talento para el musical Que suene el tacón, que se estrena el 6 de noviembre en el Pepsi Center.

La más draga 4, que se transmite cada martes a las 21:00 horas, tiene jueces invitados en todos los capítulos, que se unen a Jary Mejía, Letal y Ricky Lips, quienes califican habitualmente a las participantes.

Celebridades Las cuentas más famosas de TikTok, ¿ya las conoces?

El conductor Roberto Carlo en entrevista con El Sol de México, confía que con La más draga 4, “estoy feliz por ser el conductor, siempre un proyecto nuevo me significa un reto, más en un programa tan exitoso, un fenómeno en Internet en sus tres temporadas anteriores. Y que ahora sea yo, un hombre, el conductor y no una mujer como las tres anteriores, me implica doblemente un compromiso, porque ahora el público vea algo distinto en lo que se refiere a la conducción y es una buena oportunidad, algo diferente, con otro tono y otro sentido. Y sentí el recibimiento del público que fue mucho mejor de lo que yo me esperaba”.

Respecto a cómo se empapó de la cultura drag, dijo que primero analizó a la audiencia, "porque me tuve que adecuar al formato y al público al que le voy a hablar durante 10 emisiones. Investigué el arte drag, su historia, de dónde surge, también quiénes estuvieron en las anteriores temporadas y las observé de principio y fin”.

El programa en Youtube La más draga 4, tiene como fin encontrar entre 14 participantes a la nueva draga 360 en cada temporada, quien represente a la comunidad artística drag. Debe tener gran porte, gran maquillaje, gran vestuario y una gran historia que contar para sorprender al jurado y al público.

Cada una de las 14 concursantes se enfrentan a retos en pasarela, doblaje y sus diseños. “Es una competencia de artistas de verdad de la cultura drag y esto va mucho más allá de lo que se cree, que es una mujer que se pone peluca, trae maquillaje y vestuario, es mucho más que eso: Son personajes, son creaciones que ellas hacen, con una historia que contar. Eso es lo que quiero mostrar a la audiencia”.

Roberto Carlo informa que al terminar los 10 episodios con la triunfadora de entre 14 competidoras, por primera vez se dará paso para que el próximo 6 de noviembre en el Pepsi Center se presente el musical Qué suene el tacón, con la participación de las restantes 13 concursantes, cuyo show es coproducido por Carlos Villarreal y Bruno Olvez, con su productora La Gran Diabla y con Sensei media, creadores de la emisión Pinkie promise.